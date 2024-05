Équitation : Nicolas Sers, maître des lieux à Combelles

Le cavalier corrézien, qui a récemment remporté un GP 3 étoiles en Espagne, a dominé les débats dimanche 19 mai, lors du troisième jour du jumping de Rodez à Combelles.

Dimanche 19 mai, à Combelles, s’est déroulée la troisième journée du jumping de Rodez. Le matin était consacré aux épreuves d’Amateur 1 Grand Prix (1,20 m), Amateur 2 Grand Prix (1,10 m) et en dernière épreuve, celle d’Amateur 1 Grand Prix (1,15 m). Mais le spectacle du jour était à 14 heures sur la piste N° 1 avec le Pro 2 Grand Prix (1,30 m) disputé par 26 cavaliers et cavalières.

Déjà en tête… il bat son propre chrono

Le concours a commencé par le grand favori, Nicolas Sers, qui a tout de suite mis les choses au clair en alignant un temps canon de 38’’ 40 et zéro faute sur Lorante HBC, ne laissant que peu de chance aux autres concurrents. À noter la belle performance de l’Aveyronnaise Adèle Burtin, qui a terminé à la 4e place. En fin de concours, Nicolas Sers a même fait encore mieux ! Sur Hooligan du Marais cette fois, avec un chrono de 37’’57 et zéro faute et a remporté le Grand Prix de 1,30 m.

"J’essaie de venir une fois par an en presque voisin, je suis de la Corrèze. J’ai de nouveaux chevaux qui commencent les concours à 3 et 4 étoiles. J’ai gagné un GP 3 étoiles à Oliva (Espagne), 2e à GP Vilamoura (Portugal) ce sont des épreuves à plus de 50 000 € de prix, précise le cavalier. Contrairement à l’étranger, en France c’est très difficile d’avoir les sélections pour concourir en métropole, d’où les longs déplacements avec quatre ou cinq chevaux. Ce week-end, je suis venu car j’ai deux chevaux de huit ans pas trop performants, ce n’est pas loin de chez moi et la piste est superbe !"

Et même si Nicolas Sers a dominé les débats dimanche, lundi 20 mai, pour le deuxième Grand Prix Pro du week-end, tous les compteurs sont remis à zéro.