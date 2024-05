Football : Killian Corredor, un monstre physique à gérer

L’attaquant aveyronnais, qui jouera le premier tour de play-off avec Rodez contre le Paris FC mardi 21 mai, réalise sa meilleure saison en carrière, en se montrant notamment impressionnant sur ses capacités à enchaîner et à reproduire les efforts.

"Ce n’est pas un secret du tout, j’aime sortir, profiter, aller boire des verres, mais je sais quand je peux le faire et quand je ne peux pas le faire." Peu de sportifs de haut niveau assument ce type de mode de vie. Killian Corredor est l’un d’eux. Et si la langue de bois n’est d’ordinaire déjà pas son credo, elle l’est d’autant moins cette saison, puisque ses performances parlent pour lui. Déjà sur le plan statistique, au regard de ses douze buts et cinq passes décisives. Mais ça, à la rigueur, ce n’est pas tant ce qui compte le plus à ses yeux : "Je ne vois pas le rôle de n°9 seulement par le but, même si le football d’aujourd’hui est beaucoup jugé sur les stats."

Si Killian Corredor impressionne cette saison, c’est aussi, et avant tout, par sa capacité à répéter les efforts tant offensifs que défensifs. Et ce, sans jamais les compter, malgré ses 35 titularisations en 38 journées disputées ! " Killian, ce n’est pas le premier par exemple en termes de capacités aérobies et VO2max (19,5 km/h de VMA), on a des joueurs comme Waniss Taïbi qui sont supérieurs à lui. Mais son avantage, c’est qu’il peut courir longtemps, il saute haut, il va vite et il peut répéter les efforts. Il est vraiment complet. Sur chaque valeur, il est haut, ce qui lui permet de faire ces matches-là ", détaille son préparateur physique Thomas Frette.

Le membre du staff de Santini estimant toutefois qu’une marge de progression existe pour son poulain : "C’est le roi des sprinteurs en Ligue 2, donc ça c’est top, chapeau ! Par contre, en termes de volume, je pense sincèrement qu’on peut gagner 300, 400 mètres. J’ai l’intime conviction que s’il fait ça en plus, ce sera encore un meilleur joueur. Après, on fait étape par étape. Ça fait trois ans qu’il est dans le groupe. La première année, c’était un petit jeune, l’an dernier, il commençait à beaucoup jouer, mais il était incapable de faire une saison complète comme ça, l’objectif maintenant c’est qu’il fasse, que ce soit ici ou ailleurs, une saison complète avec des valeurs encore légèrement supérieures. C’est ce qui fait la différence au haut niveau."

De par ses caractéristiques et son style de jeu énergivore, la gestion de Killian Corredor représente un véritable défi pour le staff médical ruthénois. Notamment fin avril, lorsqu’il a joué trois fois 90 minutes en une semaine, lors de l’enchaînement victorieux Auxerre-Paris-Concarneau. "Sur cette semaine, je ne me suis pratiquement pas entraîné, c’était très, très léger pour avoir le jus le jour de match", raconte l’intéressé.

Crossfit, padel… L’Aveyronnais ne touche pas qu’au football

Sur des périodes un peu plus calmes, en revanche, Corredor ne ménage pas ses efforts même en dehors des terrains de foot. "J’aime bien toucher à tout, au crossfit, au padel, un peu à tous les sports. C’est ce qui fait que je travaille un peu tous les muscles et que je ne me blesse pas. Certains prépas, ça les dérange ce genre de choses, mais moi, le mien est d’accord, donc tout va bien." Thomas Frette confirme : "Ce qui est bien avec Killian, c’est qu’il ne fait pas les choses dans le dos. On le sait. Il fait du crossfit avec une personne que je connais qui est compétente et son programme est adapté à ce qu’on fait. Moi, quand c’est comme ça, je donne mon feu vert. Je n’ai même pas à m’immiscer là-dedans, je lui fais confiance. Après, je sais qu’il aime bien faire d’autres sports, donc on essaye de temps en temps de lui dire que ce n’est pas forcément le bon moment. Mais on lui dit : "Tant que tu es bien fait le, par contre, quand tu es fatigué, mollo, mollo !""