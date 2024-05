Football : les Rafettes rattrapées par Metz

Déjà assurés du maintien, Franck Plenecassagne et ses joueuses ont concédé le partage des points (1-1), dimanche 19 mai à Paul-Lignon, face à Metz, qui joue sa survie dans la division. Il ne leur reste qu’à bien terminer la saison, dimanche 26 mai, à Marseille.

"Sur l’ensemble du match, je pense que c’est un nul logique", a concédé l’entraîneur ruthénois, Franck Plenecassagne, à la sortie des vestiaires, dimanche 19 mai, après le partage des points avec Metz (1-1).

Difficile ne pas être d’accord avec lui tant les deux formations ont été proches pendant 90 minutes. Même si la première mi-temps avait été à l’avantage des Rafettes et ponctué, logiquement, par une magnifique réalisation de la Canadienne, Mikayla Dayes, à l’approche de la demi-heure de jeu. Le tout après une chevauchée et avoir éliminé deux défenseures, l’ailière a décroché une praline que Mainguy, la portière visiteuse, n’a pas pu détourner.

"Nous aurions pu le gagner, nous aurions pu le perdre"

Au retour des vestiaires, les Messines continuaient à retarder l’échéance d’un deuxième but ruthénois, notamment quand, sur un corner de Sofia Guellati, Océane Saunier déviait astucieusement mais, malheureusement, sur la barre. Certainement, l’un des tournants de la rencontre. Puisque neuf minutes plus tard, c’est la Mosellane, Rougemont, qui venait égaliser de près à la réception d’un centre en retrait chirurgical de Boutaleb.

Tout était à refaire. Dans la foulée, les Aveyronnaises tremblaient une nouvelle fois. L’ex de la maison sang et or, Banuta, centrait pour Calba qui ratait l’immanquable de la tête à bout portant. Sans trouver le cadre. "On aurait pu gagner, on aurait pu perdre. C’est pour cela, je pense, que c’est logique. Nous avions rempli nos objectifs le week-end dernier. Inconsciemment, même si nous voulions bien finir à domicile, nous avons été un peu en dedans par rapport à ce que l’on met d’habitude", a ajouté le coach Plenecassagne.