Saint-Saturnin-de-Lenne. Générations mouvement a ouvert les Dicos d’or de Fleurs des Causses

Ce jeudi 16 mai, le club Fleur des Causses-Générations Mouvement de Saint-Saturnin, organisait, pour le secteur 6, l’édition 2024 du concours annuel départemental des Dicos d’Or.

Dans la salle des fêtes, 28 candidats venus de Campagnac, Lapanouse, Recoules, Saint-Laurent et Saint-Saturnin, se sont retrouvés comme à l’examen, devant une feuille blanche. Ils ont planché sur une première dictée : "Lettre à nos amis les chats" d’Éveline Jaques.

Ce fut pour leurs méninges "une douce tyrannie" avec des "miaous", du "noir de jais", des "yeux d’agate" et une "sieste postprandiale". Une deuxième dictée : "Plus fort" qui comportait aussi quelques difficultés et un questionnaire à choix multiples a servi à départager les ex æquo.

Les copies, sous pli cacheté, seront envoyées à la Fédération Départementale où elles seront corrigées sous peu. Chaque candidat recevra sa note individuellement. Un document de corrections remis à chaque participant, leur a permis d’estomper quelques doutes et de prendre conscience de leurs fautes.

Après l’effort, le réconfort ! Un morceau de fouace et un rafraîchissement ont effacé les regrets et ponctué cet après-midi convivial.