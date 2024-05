Inondations en Moselle : "Je voyais des mamans pleurer, je devais faire quelque chose", un agriculteur évacue 350 collégiens piégés par la montée des eaux

Il venait récupérer l’enfant d’un ami quand l’agriculteur a compris que les 350 élèves étaient piégés dans le collège, il a alors eu un plan pour secourir tout le monde.

Plusieurs communes de Moselle ont été frappées par d’importantes inondations, samedi 18 mai 2024, alors que le département était placé en vigilance rouge par Météo France. Si des dégâts matériels sont à déplorer, ces débordements n’ont pas fait de blessé.

On le doit notamment aux pompiers qui étaient mobilisés par centaines dans le département, mais aussi à des héros d’un jour, comme dans la commune de Kédange-sur-Canner près de Thionville, où l’évacuation d’un collège était délicate à cause de la montée des eaux. C’était sans compter sur un agriculteur qui a fait sortir les 350 élèves, au sec et en sécurité, avec son tracteur.

Comme on le voit sur ces images qui ont fait le tour des réseaux sociaux, les élèves ont embarqué dans un bus scolaire nouvelle génération : une bétaillère. Suffisamment grande pour transporter des dizaines de personnes, assez haute pour traverser la montée des eaux, et tractée par l’engin de l’agriculteur :

"Si j’avais un enfant au collège, j’aimerais que quelqu’un vienne l’aider"

"Mon meilleur ami m’a appelé pour me demander si je pouvais aller chercher son fils à l’école avec mon tracteur car les bus ne pouvaient pas circuler", a expliqué Nicolas, l’agriculteur de 25 ans, à nos confrères de Actu.fr. Mais sur place, il découvre qu’aucun élève ne peut vraiment sortir de l’établissement en toute sécurité. "Je voyais des mamans devant pleurer, je devais faire quelque chose".

Plusieurs allers-retours, pendant plus de 3 heures, ont alors permis d’évacuer les 350 collégiens de Kédange-sur-Canner. Il raconte à Actu.fr que l’eau atteignait 1m20 par endroits, mais les pompiers n’avaient pas les moyens d’accéder au collège pour le faire évacuer. Un casse-tête angoissant résolu par l’intervention de Nicolas et d’un autre agriculteur venu l’aider.

Le jeune homme refuse d’être qualifié de héros : "Si j’avais un enfant au collège, j’aimerais que quelqu’un vienne l’aider. Il faut se soutenir dans ces moments-là".