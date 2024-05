Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. La collecte des plastiques agricoles sur la commune en nette hausse

Depuis quelques années, la chambre d’agriculture en partenariat avec la communauté des communes des Causses à l’Aubrac, organise des collectes de plastique agricole, sur le territoire.

Mardi 14 mai, c’est par un temps pluvieux que les agriculteurs de 73 exploitations sont venus les déposer route de Saint-Laurent, sur le site de la Garrigue.

L’an passé, 27 tonnes de plastique ont été collectées. Cette année, le tonnage collecté est plus important. Cela s’explique par une augmentation importante de la récolte d’herbe. Les résultats officiels ne sont pas encore diffusés car l’opération se poursuit sur le territoire.

Tous les exploitants ont joué le jeu. Les films d’ensilage ont été balayés et séchés, pliés, roulés et ficelés, les films d’enrubannage secoués, pliés et roulés en boule, les big bags vidés et pliés, en fagot, les ficelles plastiques et filets de balles rondes, propres et secoués en saches Adivalor.

Tous ces déchets seront prochainement recyclés par la filière Adivalor.