Le Centre équestre de Bozouls se distingue aux OTC de Combelles

Le Centre équestre de Bozouls a participé à la grande compétition des OTC de Combelles.

Cinq cavalières poney, cinq cavalières de Club 2, et onze cavalières de Club 3 se sont rendues à Combelles avec leur monitrice Alexia Plantier, accompagnées de Caroline Girou et des parents qui le pouvaient, pour concourir dans une épreuve par jour.

En ce qui concerne les cavalières poney, Alba Barbierri, Élisa Bony, Lola Fabre, Élana Girou et Hermine Laur, ont toutes réalisé de très jolis parcours, réussissant chacune au moins un parcours sans faute. Lors de son ultime épreuve Poney 3 grand prix, Élisa Bony s’est classée 5e, et également 5e du Championnat régional. Félicitations !

Les cavalières de Club 2, Julia Delage, Émy Girou, Jeannie Laur, Flavie Puech et Jessica Saltel ont obtenu quelques sans faute également, mais n’ont pu se classer lors des dernières épreuves, très techniques. Elles ont joué le jeu et ont pris beaucoup de plaisir sur ces magnifiques terrains.

Les compétitrices de l’équipe de Club 3, plus nombreuses, avaient déjà participé au concours de Villefranche sur 4 jours. Zélie Arnal, Margaux Barral, Pauline Causse, Charlotte Grignac, Morgane Hugon, Sarah Mandoce, Clémence Palous, Lola Pinquier, Gaëlle Pradalier, Romane Privat, et Louise Sarda ont de nouveau accepté le challenge. Le premier jour, l’équipe obtenait 8 sans faute, et le second 9 !

Le 3e jour était celui de l’épreuve Club 3 vitesse. Elle était scindée en deux épreuves. Dans la première, Louise Sarda obtenait la 12e place, tandis que dans la seconde, Zélie Arnal décrochait la 3e place du podium, suivie de Charlotte Grignac, Romane Privat et Sarah Mandoce aux 10,11 et 12e place.

Enfin le dernier jour avait lieu la Club 3 grand prix : Morgane Hugon a obtenu la 9e place, et Romane Privat est montée sur la toute première marche du podium, dans une épreuve de 122 partants !

Toute l’équipe de Bozouls s’est réjouie de cette victoire !

À noter que Romane s’est ainsi placée à la 5e place du Championnat régional, et Charlotte Grignac à la 9e.

Le Centre équestre de Bozouls est classé 10e sur 85, soit le premier club aveyronnais !

Ce club associatif bozoulais peut compter sur les bénévoles et les parents pour accompagner les projets et soutenir les monitrices Alexia et Caroline et les cavalières dans une ambiance des plus chaleureuses.