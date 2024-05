Druelle Balsac. "Les Amis de Comencau" se réunissent en assemblée générale

L’association "Les Amis de Comencau" tiendra son assemblée générale annuelle le vendredi 31 mai 2024 à 20 h 30 à la salle d’Animation de Druelle Village (2 rue de l’Étang, 12510 Druelle). Le bureau de cette association convie tous les adhérents mais également toutes les personnes qui seraient éventuellement intéressées à participer à cette assemblée.

Cela fait déjà près de vingt ans que les amis de Comencau œuvrent à l’entretien et à la sauvegarde du pont et de ses abords, pont qui relie dans la vallée de l’Aveyron, sur le GR62B, les communes de Moyrazès et de Druelle – Balsac.

Si vous souhaitez en savoir davantage sur les actions et le travail de ces bénévoles, vous avez la possibilité de consulter leur site internet, www.comencau.fr, qui regorge de nombreuses informations complémentaires sur les travaux déjà effectués depuis la création de l’association.