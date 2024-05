Decazeville. Les boulistes champions d’Aveyron en catégorie vétérans

Les boulistes de Decazeville, Gilles Matoses et Claude Vignes, et ceux de Viviez, Joël Cavalier et Michel Calac, se sont associés pour participer au championnat départemental vétérans quadrettes. L’entente a été payante.

En partie de poule, ils ont battu les formations Singla (Millau Petit Montmartre) et Galy (Capdenac). Après avoir évité les cadrages, les joueurs du Bassin ont éliminé Castan (Millau Petit Montmartre) en demi-finale, puis ont battu à nouveau Singla en finale, 13 à 3. Les voilà auréolés d’un titre en sport boules. "La partie en demi-finale fut la plus difficile face un adversaire coriace. Nous voilà champions et qualifiés pour le championnat régional à Graulhet", rapporte Claude Vignes.

Rappelons que, cette année, les Decazevillois sont déjà vainqueurs du championnat de l’Aveyron des clubs (AS) et finalistes de la quadrette fédérale.