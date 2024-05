Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. L’orgue paroissial mis à l’honneur

Dans le cadre de la nouvelle édition de "La nuit des orgues", qui s’est déroulée, samedi 11 mai en l’église paroissiale, c’est tout le talent de la jeune concertiste, Johanna Decloître, primée à Nice et plus récemment à Barcelone, qui a mis en valeur cet orgue.

Elle a proposé aux mélomanes un beau programme composé de préludes et fugues de Jean-Sébastien Bach et messe pour les couvents de François Couperin.

Avant ce magnifique concert, les visiteurs ont eu le plaisir de découvrir le cœur de l’orgue. Un premier instrument a été construit en 1845 par T. Puget, puis a été agrandi en 1862 par F. Junck. En 1954, des modifications sont entreprises, jugées désastreuses par la suite et en 1968 il était en total délabrement. Après réflexions, Henri et Pierre Saby sont choisis pour construire le nouvel instrument, et c’est le 29 septembre 1985 qu’il a été inauguré.

Cet orgue comporte désormais 3 claviers et 29 jeux. La décoration du buffet est l’œuvre du peintre Roger Jaffard (Saint-Étienne), assisté de Martine Saby. Pour tous ce fut un très bel intermède musical, Johanna vous donne rendez-vous le 14 juin à 19 h 30 dans ce même lieu pour un autre concert d’orgue en compagnie de la chorale des Voix d’Olt.