Espalion. Mosaïques expose au Vieux Palais

Le dernier week-end de mai les membres des ateliers de poterie, calligraphie, mosaïque, peinture et arts modestes de Mosaïques vous invitent à découvrir leur regard sur des thèmes divers comme la musique, l’école, la nature, la ferme et sur des sujets plus personnels. Des techniques artistiques anciennes comme les paperolles ou la marqueterie de paille seront aussi présentées. Avec la transhumance et la présentation d’anc9iens métiers au château de Calmont le patrimoine sera au cœur des activités proposées à Espalion en cette fin de mois.

L’exposition sera ouverte au Vieux Palais le vendredi 24 mai de 15 à 18 heures, le samedi 25 de 11 h à 18 h 30, le dimanche 26 de 11 à 18 heures. Entrée libre.