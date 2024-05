Pourquoi on est à deux doigts de passer à une consultation chez le médecin généraliste à 30 euros dès la fin de l'année ?

De 26,50 à 30 euros, c'est ce que prévoit l'accord trouvé pour l'instant entre l'Assurance maladie et les syndicats de médecins libéraux.

Le tarif de la consultation chez le médecin généraliste devrait passer à 30 euros à partir de décembre 2024. Cette décision a été approuvée à l'issue d'un projet accord entre l'Assurance-maladie et les syndicats de médecins libéraux, vendredi 17 mai 2024.

Mais pour que cette hausse de tarif soit bel et bien mis en place, le projet accord devra être ratifié par un groupe sufisamment représentatif de syndicats avant la fin du mois de mai. Ces négociations pourraient bien aboutir après un an de discussions et de réunions qui avaient tendance à opposer la Caisse nationale d'Assurance-maladie et les syndicats. Des négociations qui avaient tout d'un tour d'équilibriste puisqu'il vivait à revaloriser le tarif de la consultation mais en demandant en retour de nouveaux engagements de la part des médecins.

Ce que prévoit le texte

Le projet accord entend hausser le tarif de la consultation à 30 euros (26,50 euros actuellement), et à 60 euros pour le tarif d'avis ponctuel de consultation auprès des spécialistes. Notamment pour les pédiatres, les psychiatres et les gynécologues, trois spécialités considérées jusque-là comme parmi les moins bien rémunérées.

Dans l'optique d'inciter les médecins à s'installer dans les déserts médicaux, 5 000 à 10 000 euros pourraient être alloués aux nouveaux volontaires, avec un forfait de 1 000 euros par an s'ils prennent des patients en urgence ainsi que 5 euros par consultation en cas de prise en charge de patients le soir.

Des dépenses qui pourraient s'élever à 960 millions d'euros pour l'Assurance maladie, rapportent nos confrères de Libération. Sur la période 2024-2026, 1,6 milliard d'euros pour être alloués pour se tenir à ce projet accord.