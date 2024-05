Quilles de huit : Bes (Sainte-Geneviève) et Raynaldy (Espalion) soulèvent la coupe d’Occitanie

La quadrette Bes (Sainte-Geneviève) d’Olivier Planques et Frédéric Calmels (en bas), et la doublette de Manon Combettes et Sabine Raynaldy (en haut) ont triomphé, dimanche 19 mai à Sébazac.

Centre Presse Aveyron - Jean-Louis Bories et Margot Pougenq