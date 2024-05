Rugby : Millau à l’heure de la confirmation

Une semaine après s’être imposés (19-25) sur la pelouse de Bourges, les Sud-Aveyronnais reçoivent les Berruyers (15 heures), dimanche 19 mai, pour la manche retour des 16es de finale de Fédérale 2. Avec une avance de six points et l’ambition de, cette fois, atteindre les 8es.

Victorieux (19-25) dimanche 12 mai à Bourges, lors du match aller des 16es de finale, le SO Millau ne doit surtout pas relâcher la pression et rester concentré s’il veut confirmer, aujourd’hui (15 heures) au Parc des sports, lors du match retour. Et c’est le message qu’a martelé toute la semaine l’entraîneur Baptiste Majorel à ses joueurs, lui qui n’a pas oublié que la saison dernière, son équipe avait été éliminée au même stade de la compétition pour un point sur le cumul aller-retour face à Saint-Jean-en-Royans, une autre équipe en rouge et noir.

À l’aube du retour, six points d’avance pour Millau

"Une fois de plus cette saison, nous avons ramené un beau résultat de l’extérieur. C’est une belle performance, nous sommes contents de ce que nous avons fait et produit la semaine dernière, se réjouit le technicien millavois. Mais même si c’est toujours mieux de gagner le match aller, on va rester sur terre. On a gagné une manche mais il en reste une autre. Pour ce match retour, on va jouer pour gagner bien évidemment comme s’il y avait 0-0 et faire abstraction du match aller. Même si on a dans le coin de la tête le fait que l’on possède un petit matelas de sécurité de six points, qui reste toutefois léger."

Méfiance donc, d’autant que les Millavois n’ont pas toujours rendu des copies parfaites sur leur terrain cette saison : une défaite, un nul et quelques matchs indécis et moins aboutis aussi. Et en face, il y a Bourges, une très grosse équipe reléguée de Fédérale 1 et qui souhaite y retourner au plus tôt. Bénéficiant d’un budget proche du million d’euros, elle s’appuie sur bon nombre de joueurs étrangers et expérimentés, est très costaude devant et possède aussi un très bon buteur, auquel il ne faudra pas laisser trop d’opportunités. La discipline sera une fois de plus une des clés du match, ainsi que la défense, un domaine dans lequel les Somistes excellent.

"On pense savoir quel jeu ils vont nous proposer"

Avant le match aller, le staff sud-aveyronnais avait eu la chance de pouvoir étudier le jeu des Berrichons et avait prévu un plan pour contrer le monolithique paquet d’avants adverse. Un plan qui a bien fonctionné mais la rencontre, très équilibrée, aurait pu basculer d’un côté comme de l’autre : à dix minutes du terme, le score était de parité (19-19). Nul doute aussi que, vu leurs ambitions, les Berruyers vont arriver revanchards et motivés en Aveyron. Une grosse partie attend donc les deux camps.

Pour Baptiste Majorel, "même si le plan du match aller a bien fonctionné, on se met aussi à la place de notre adversaire. On ne va pas se jeter des fleurs sur la réussite de ce match mais on pense savoir quel jeu ils vont nous proposer. Mais nous avons aussi décelé quelques points importants qui peuvent nous permettre de contrer une fois de plus cette équipe et de faire la différence." Il ajoute : "Nul doute que chaque staff a bien préparé ses joueurs et analysé l’adversaire. Nous concernant, nous allons rester sur ce que nous savons faire et ce que nous avons fait toute la saison."

Fidèle à sa philosophie de prendre match après match, l’entraîneur du Som ne se projette pas sur la fin de saison, et il veut rester concentré sur l’échéance capitale qui attend ses joueurs. "Mon souhait c’est que les spectateurs viennent en nombre et deviennent supporters. Mes joueurs en auront bien besoin car l’adversaire, c’est vraiment du costaud", souligne-t-il.

Naudan et Perraux de retour

Le groupe millavois se porte bien, et avec l’arrêt prévu de certains joueurs cadres, les Somistes veulent continuer l’aventure et se faire plaisir quelques dimanches de plus. Coté effectif, deux bonnes nouvelles : le retour de blessure du deuxième ligne Gaël Naudan et de l’habituel capitaine Ewen Perraux, joueur protée des lignes arrières dont on connaît la faculté à transpercer les défenses adverses. En revanche, le pilier Wilfried Pupier est suspendu après avoir reçu un troisième carton jaune dimanche 12 mai.