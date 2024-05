Rugby : Millau se donne le droit de rêver à la Fédérale 1 et file en 8es !

Malgré leur courte défaite (19-20), dimanche 19 mai à domicile, les Millavois ont arraché leur ticket pour les 8es de finale de Fédérale 2, ce qui leur permet encore de croire à la montée en Fédérale 1 !

L’équipe de Bourges avait prévenu qu’elle ne viendrait pas en Aveyron sans combattre et elle a tenu parole. Au point de s’imposer en terre millavoise d’une longueur. Insuffisant toutefois pour priver le Som d’une qualification tout de même méritée, au regard des deux matches (19-25 à l’aller). Une véritable consécration pour lui, qui avait échoué à ce stade de la compétition l’an passé.

Dès le début de match, Bourges a attaqué tambour battant, en faisant charger ses avants, ouvrant ainsi logiquement le score grâce à une pénalité de Fesser à la 8e minute. Soit quatre minutes avant qu’Escalaïs n’égalise. Une entame faite de beaucoup de maladresses de part et d’autre du terrain, comme si l’enjeu tuait alors le jeu. Escalaïs, toujours sur pénalité, a ensuite permis au Som de prendre l’avantage (25e). Petit à petit, Millau a ainsi mis son jeu en place. À la suite d’une magnifique action, au cours de laquelle plus de 10 joueurs ont touché le ballon, l’arrière Calvi a aplati dans l’en-but. Un essai non transformé : 11-3 !

Meilleure affluence de la saison

Avec l’appui du vent en première période, Bourges a tenté les pénalités, même lointaines, pour réduire l’écart au tableau d’affichage. Ce qu’il a fait par l’intermédiaire de son buteur Fesser (35e). Sur la toute fin de période, et alors qu’ils étaient très peu venus dans le camp millavois, les visiteurs ont trouvé la faille à force de pilonner devant la ligne par leurs avants très puissants. Le deuxième ligne Holisi, et Fesser pour la transformation, ont ainsi permis, contre toute attente, à Bourges de mener 13-11 à la pause. De quoi jeter un froid sur le parc des sports et ses 1 300 supporters présents, pour ce qui est donc la meilleure affluence de la saison !

Millau se donne le droit de rêver ! Centre Presse Aveyron - Jean-Louis Bories

Le Som n’a toutefois pas tremblé et ne s’est pas affolé. Jouant avec l’appui du vent au retour des vestiaires, il a repris l’avantage par Escalaïs sur un drop à la 43e minute, après un temps fort. Contre les éléments, Bourges n’est d’abord pas arrivé à remonter les ballons, étant souvent pénalisé. À la 53e, une percée de Wadelle, auteur de quelques fulgurances dont il a le secret ce dimanche, a permis à Fekitoa d’inscrire un essai en coin, portant la marque à 19-13. Le public respirait enfin et on se disait que Millau tenait sa qualification. D’autant qu’une grosse domination s’en est suivie, avec de très beaux mouvements enclenchés par le Som, qui n’ont pas abouti…

Sarlat au programme des 8es

Les Millavois n’ont pas tué le match et un essai, heureusement sans conséquence, à la dernière minute des visiteurs leur a donné quelques sueurs froides, les privant aussi de la victoire. Bourges s’impose 20-19, mais c’est bien le Som qui est qualifié et qui se donne la chance de disputer la montée en Fédérale 1. Pour cela, il faudra s’imposer face à Sarlat en aller-retour, avec un premier rendez-vous dimanche 26 mai. Il n’y a plus qu’à !