Un estampe "nette et très franche" : Alauzet, cette presse qui a été conçue par un Aveyronnais il y a près de 200 ans… et qui fonctionne encore !

Une presse lithographique mise au point par Pierre Alauzet et portant son nom a été installée dans l’atelier de l’Institut des métiers de l’estampe (35, rue de Bonald) au cœur historique de Rodez.

Né à Agnac, près de Decazeville en 1816, Pierre Alauzet s’établit à Paris trente ans plus tard et devient un éminent constructeur-mécanicien de presses typographique et lithographique. Dans le cadre des « Merveilles de l’Exposition universelle » de 1878, le jury lui décerna la médaille d’or pour sa dernière fabrication de presse typographique. Voici un extrait du discours prononcé lors de cette distinction : « Parmi les plus récentes, il faut citer celles qui s’appliquent à l’imprimerie des journaux, ces machines qui tirent un nombre considérable de numéros de quatre pages chacun en une minute. Au nombre des machines les plus ingénieuses et appelées à rendre les plus grands services, nous rangeons, sans hésiter, celles de M. Alauzet… La première est une presse… [dont] le mécanisme quoique très simple est des plus ingénieux ; la mise en train se fait aisément et le tirage moyen est d’environ 800 feuilles d’impression à l’heure… La deuxième est une presse à réaction à deux cylindres, permettant l’impression des travaux d’administration. Le tirage moyen est de 2 600 exemplaires à l’heure… L’impression est nette et très franche. M. Alauzet avait exposé une machine à réaction à quatre cylindres pour l’impression des journaux, imprimant 6 000 journaux à l’heure. Cette machine était aussi remarquable que celles que nous venons d’étudier et nous comprenons que le jury lui ait décerné une médaille d’or : ce n’était que justice. »

Après son décès survenu en 1881, les activités de Pierre Alauzet seront poursuivies par sa veuve et ses deux fils, Louis et Charles.

Le rôle de l’association

Les membres de l’institut des métiers de l’estampe originale de Rodez ont acquis et mis en service, il y a trois ans, la sixième version d’une presse à cylindre de marque Alauzet. La mission de l’institut est de préserver les métiers de l’estampe. Pour cela, elle sensibilise la nouvelle génération d’artistes à ces découvertes et créations. Aussi, dans le cadre des résidences, l’atelier ruthénois est ouvert aux maîtres imprimeurs et artistes plasticiens.

En outre, l’institut est à la disposition des enseignants pour des projets de découverte et de sensibilisation aux métiers de l’estampe. (masters class en lithographie et stages d’initiations proposés aux étudiantes et étudiants des écoles d’art et aux élèves des classes arts-plastiques des lycées). « Dans les écoles d’art, il n’existe plus d’ateliers. Ici on propose des résidences en invitant des jeunes artistes à venir travailler avec un imprimeur. explique Dominique Jacomet. Pour autant, il ne s’agit pas d’une imprimerie, mais d’un institut des métiers », affirme le secrétaire général de l’association qui poursuit : « Si les ateliers d’estampe sont pour les artistes des outils de création, ils doivent aussi réaffirmer leur fonction de diffusion de l’art pour offrir à un public, de plus en plus nombreux, l’émotion d’une rencontre avec l’œuvre des artistes contemporains… « L’art est une machine à imprimer la mémoire » a dit Picasso. Mais, pour que l’impression se produise, il faut aussi une rencontre entre le travail des artistes et le spectateur », précise le responsable de l’institut.



« Chaque estampe originale élaborée dans nos ateliers raconte une histoire, celle de la rencontre entre un artiste et un artisan », poursuit ce passionné d’art, ce passeur de cultures. Pour cela, la mise à disposition de l’atelier est réservée aux adhérents. Seuls incombent aux intervenants les frais d’impressions et de papiers.

Les invitations, inauguration, vernissage, accueil et permanences sont à la charge de l’exposant.



L’exposition est gratuite pour les artistes et professionnels des arts graphiques, étudiants des écoles préparatoires d’art, des écoles d’art et d’arts appliqués. Après présentation de projets, les locaux peuvent être mis à disposition pour des réalisations d’éditions (hors bande dessinée) : photos, livres d’artistes, affiches, dessins de presses et d’illustrations, catalogues, projets d’éditions numériques… L’institut des métiers de l’estampe originale Fecit-Pinxit propose également un mécénat, ceci afin de contribuer à la préservation de ce patrimoine culturel qui regroupe les métiers de lithographie, sérigraphie, taille- douce, héliogravure et bois gravé.

Le programme L’institut des métiers de l’estampe en collaboration avec le musée Soulages organisera un « Master class », les 6 juin et 12 septembre, de 18 heures à 20 heures, à l’auditorium du musée en présence d’un maître imprimeur (fecit) et un artiste plasticien (pinxit). Cette rencontre s’inscrit dans le cadre d’une résidence artistique, autour de la taille d’épargne avec Jean-Marie Picard et Marlène Côtelette, du 3 au 8 juin. Par ailleurs, un atelier de lithographie aura lieu avec Christian Bramsen et Marie Dola Chophel, du 9 au 14 septembre. Entrée libre à l’auditorium du musée, dans la limite des places disponibles. Édition d’une estampe originale, à l’occasion de l’invitation de la plasticienne Jeanne Vicérial au musée Soulages et impression à l’institut d’une estampe en taille d’épargne. Une présentation des techniques de l’estampe sera proposée au public lors des portes ouvertes dans les ateliers de l’institut ruthénois. Portfolio de Jean-Marie Picard « Pierre Soulages, des brèves et des échos », avec impression en typographie d’une affiche en bois gravé.

Une famille d’imprimeurs

Dominique Jacomet est issu d’une famille d’imprimeurs depuis trois générations. Son grand-père fut d’abord apprenti lithographe avant de créer sa propre imprimerie dans les années 1920.

L’atelier réalisera plus de 700 livres, travaillant pour les musées, les éditeurs et de nombreux artistes contemporains d’alors : Picasso, Braque, Matisse, Foujita, Dubuffet, Chagall, Duffy, Miro, Léger, Sonia Delaunay…

Avant son décès survenu en 1966, Daniel Jacomet cédera son entreprise à ses deux fils. André et Pierre seront à leur tour les imprimeurs, entre autres, des galeries Le Bateau-Lavoir ; Pierre-Matisse à New York ; des musées Rodin (Paris) et Toulouse-Lautrec (Albi), ou encore des éditeurs pour Hazan, Calman-Lévy, Fernand Pouillon, Jacques Damase…



Avec la troisième génération, le frère de Dominique, Bruno transférera son atelier situé à Montrouge pour s’installer dans le Vaucluse, à Chateauneuf-de-Gadagne près d’Avignon.

Au sein de l’association parisienne, Les Ateliers, Dominique Jacomet sera à l’initiative de la manifestation « Le mois de l’estampe » qui s’est déroulé à Paris, en juin 1998. Quelques années plus tard, il quittera Pontoise pour venir s’installer dans l’Aveyron, en tant que directeur du Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE). Il sera également durant trois ans le président de l’association Le Pont des Arts, à Marcillac-Vallon avant de créer l’institut des métiers de l’estampe, à Rodez, avec l’aide précieuse de son ami, Guy Sounillac, artiste peintre.



Parmi les travaux en cette année 2024, et outre le programme ci-dessus, il est à noter un projet participatif. À partir des textes proposés par les adhérents de l’association (aphorismes, rébus, citations…) des affiches sont imprimées hors commerces et tirées à 33 exemplaires. Elles portent la mention, revêtant un caractère frondeur et ô combien ironique, « Nihil obstat » qui signifie : « rien ne s’y oppose ». Une référence moyenâgeuse à l’approbation officielle donnée alors par un censeur de l’Église catholique (le censor librorum) avant la publication d’un imprimé (photo ci-dessous). Mais de grâce, qu’il nous soit permis, ici, d’honorer ces nobles et prestigieux travaux de labeur, à l’ancrage pénétrant et à forts caractères… d’imprimerie !