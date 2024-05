Naucelle. Une balade en Ségala autour de l’art et du cochon

Doté d’une cinquantaine d’adhérents, la présidente de l’Elan, listait les différentes animations lors de son assemblée générale, des animations en synergie avec des bénévoles d’autres associations, les forces locales. La prochaine animation d’importance arrive bientôt. L’édition 2 autour de "l’art et du cochon". L’artisanat et les savoir-faire seront mis à l’honneur durant ces deux jours dans le cœur du village. Le week-end s’animera autour d’un marché de créateurs et de démonstrations. Vous pourrez y retrouver des artisans potiers, de la vannerie, du travail sur bois, de la tapisserie, divers bijoux… Place Jean-Boudou, les Compagnons du devoir vous présenteront leurs savoir-faire, à la Quincaillerie il vous sera possible de visiter une exposition de leurs chefs-d’œuvre. Des ateliers participatifs animeront ces 2 journées autour de la sculpture sur bois, modelage de la terre, dessin. Des expositions d’estampes de l’association le Calame et la Vigne, des sculptures d’artistes. Démonstration de tourneurs sur bois le dimanche. Rue du Four vous trouverez des expositions de tableaux et poteries présentées par l’association du Collectif des Artistes Naucellois (CAN). Une manifestation réalisée avec le soutien de la municipalité, la caisse locale CA, et Totem.

Pour passer une bonne soirée le samedi place de la mairie, quatre cochons grillés à la broche vous attendent. Attention les repas sont comptés uniquement sur réservation au 06 45 31 16 03.