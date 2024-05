"Une coquille vide", "un choix imbécile" : syndicats, personnels et usagers dénoncent sans cesse le futur hôpital commun du Sud-Aveyron

Tous regrettent unanimement les mesures d’économie et ajustements envisagés par l’ARS.

Malgré l’optimisme des porteurs du futur hôpital commun du Sud-Aveyron, qui en mars dernier avaient décidé d’accélérer "la réalisation des études et marchés pour la construction", les personnels, syndicats et usagers des établissements de Millau et Saint-Affrique peinent, c’est un euphémisme, à applaudir des deux mains.

Après plusieurs matinées de mobilisation et autant de réunions publiques, une centaine de Millavois a répondu hier soir à l’invitation des syndicats CGT et Sud pour "démêler le vrai du faux". "Entre annonces, fantasmes et réalité… Qu’en est-il du projet d’hôpital commun ?" Tel était en effet posé le sujet de la réunion du jour qui a rassemblé une centaine de personnes, salle de la Menuiserie.

"Un moment important, à la veille d’un été difficile pour les personnels ", a reconnu en préambule Henri Célié pour le collectif des usagers saint-affricain listant une à une "les incohérences" d’un projet d’hôpital commun qui en l’état, ne serait pour les syndicats et personnels, qu’une "coquille vide", finalement "très éloignée" des ambitions initiales.

"Hôpital de plein exercice"

Envisagée en 2018 dans un rapport "mupy" – du nom du cabinet spécialisé en études et en assistance à maîtrise d’ouvrage – sur lequel sera élaboré le projet médical du Sud-Aveyron (PMSA), la vocation principale de ce projet était, en plus d’assainir des finances dans le rouge et soigner l’attractivité du territoire, d’offrir au bassin de santé et ses 75 000 habitants, "un hôpital de plein exercice".

" Un choix imbécile et provocant "

Un établissement moderne doté de "services structurants" dont beaucoup n’ont pourtant pas survécu aux "mesures d’économie" envisagées depuis par l’Agence régionale de santé, confirment les syndicats.

"Ce qui a mis le feu aux poudres, reconnaît Corine Mora pour la CGT, c’est le compte rendu du Comité de pilotage (COPIL) du 1er mars où il est écrit noir sur blanc qu’il faut travailler des pistes d’économies sur la biologie, la cuisine ou le médico-technique dont la pharmacie de l’hôpital qui perdrait la moitié de son activité." L’une de ces fameuses pistes étant d’alimenter les Ehpad de l’établissement par des officines de ville.

Idem pour la cuisine (12 salariés) dont la réalisation des repas du futur centre hospitalier pourrait finalement revenir à la cuisine centrale. Idem enfin pour le laboratoire (20 salariés) dont l’activité pourrait être externalisée vers le futur grand laboratoire de biologie du CHU de Montpellier ou éventuellement remisée dans un local annexe. "Un choix imbécile et provocant, déplore le pharmacien et biologiste Roch Denoyer. Une aberration quand on sait que 70 % des décisions se font sur la biologie."

" Dépeçage en règle "

"Nous avons aujourd’hui à faire face à un dépeçage en règle orchestré par des technocrates. Douze personnes qui organisent en toute opacité l’offre de soin dans le Sud-Aveyron et vident le futur hôpital commun de sa substance, concluent les syndicats. Mais il est encore temps de faire évoluer les choses pour avoir un véritable hôpital de plein exercice et non pas une vitrine, une coquille vide. Non, il n’y a pas de fatalité, pas de résignation !" Début juin, un nouveau rassemblement est prévu devant l’Agence régionale de santé Occitanie à Montpellier.

Contacté hier, le directeur départemental de l’Agence Régionale de Santé Occitanie n’a pas donné suite à nos demandes.