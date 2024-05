Une incroyable boule bleue traverse la nuit en Espagne et au Portugal, avant d'être aperçue en France

Ce probable météorite a dégagé une grande lumière et inquiété certains des spectateurs, qui ont cru à une chute de météorite ou à une explosion.

Ils arrivent ? Dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 mai, aux alentours de minuit entre Espagne et Portugal , une boule de feu a traversé le ciel dans une lumière bleue et verte, offrant un spectacle fantastique et quelques inquiétudes aux spectateurs témoins.

\ud83d\udea8URGENTE: Forte Clarão é visto agora no céu de Portugal. Clarão ilumina os céus de todo o país e assusta moradores. Fiquem atentos as novas atualizações. Segue e ative as notificações para não perder @Astronomiaum pic.twitter.com/4FgfNMbAan — Astronomiaum (@Astronomiaum) May 18, 2024

Essa menina registrou o vídeo mais foda da vida dela pic.twitter.com/ABUPjucFK5 — Astronomiaum (@Astronomiaum) May 19, 2024

Selon BFMTV citant José María Madiedo, chercheur à l'Institut d'astrophysique d'Andalousie, il s'agirait d'un rocher détaché d'une comète qui aurait pénétré l'atmosphère terrestre à la vitesse de 161 000 km/h, s'embrasant instantanément dans une intense lumière qui a éclairé la nuit en bleu et vert quelques petites secondes sur son trajet.

Vu aussi en France

Le météore serait passé au-dessus de l'Espagne et du Portugal à la hauteur de 122 km, continuant sa course vers le nord-ouest et l'océan Atlantique en se désintégrant. Sa course aurait été aperçue à 800 km à la ronde, et ce bolide de l'espace aurait également été vu à Mardi, mais aussi à l'ouest de la France, notamment dans les Landes et en Charenteun peu plus tard.

La peur du météorite

Au Portugal, le journal a évoqué une chute de météorites (un météorite étant un météore qui ne s'est pas entièrement consumé dans l'atmosphère et qui touche donc le sol) et des habitants ont évoqué le bruit d'une explosion. Une information démentie par la suite au Portugal et par des pompiers s'étant rendus dans la région de la chute supposée, Serra de Montemuro.

Un phénomène spectaculaire sublimant une réalité quotidienne

Si les météores assurant un tel spectacle sont rarement observés (c'est plus difficile d'en apercevoir de jour ou par temps couvert, par exemple), ce phénomène céleste n'est pas rare, lorsqu'on sait que quotidiennement, selon la Nasa, 230 météorites de plus de 10 g touchent le sol terrestre, soit plus de 84 000 par an.

Quant au bolide bleu traversant notre nuit étoilée, la chose est toujours magnifique à voir : en février 2023 vers 4 heures du matin, les habitants du Havre qui ne dormaient pas ont eu cette chance de voir un météore de ce type se désintégrer complètement au-dessus de leurs têtes et de disparaître.