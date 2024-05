"Une journée inoubliable" : une Aveyronnaise accroche la 3e place du championnat de France de paella !

Céline Louzao revient des férias de Nîmes avec la troisième place du concours national de paella !

Elle savait que ça allait être difficile, mais Céline Louzao confiait à Centre Presse Aveyron, avant le concours, qu’elle n’y allait pas pour perdre. Il n’y avait pas de meilleur moyen de le prouver qu’en ramenant un trophée du championnat de France de paella qui se déroulait à Nîmes (Gard), samedi 18 mai 2024 !

Céline Louzao a en effet décroché la troisième place. "Je suis encore sur un nuage", confie-t-elle au lendemain de ce beau résultat, déjà de retour aux fourneaux. "Tout autour, il n’y avait que des pros. Ils avaient leur niveau, leur thermomètre, on se disait que ça allait être compliqué !" Finalement, Céline et son commis Hervé se sont positionnés juste derrière le précédent champion de France de paella, Grégory Cordoba, et le chef gardois Logan Dhombres.

"Cette troisième place, je la vis comme j’étais première. Quand je suis revenu à Luc, mes copines qui n’avaient pas pu faire le déplacement m’ont accueilli en faisant péter les confettis. Ça m’a beaucoup touché. Mon mari et mon fils m’ont fait la surprise de venir à Nîmes. J’étais focalisée sur mon travail, et quand je les ai vus j’étais comblée. C’était une journée inoubliable".

"Blaise, j’espère que tu es fier de moi"

Au moment de recevoir le trophée, Céline n’a pas pu retenir ses larmes. "Je me suis inscrite pour une seule raison : c’est que j’ai perdu mon frère dans un accident de chantier. Quand j’ai décidé de me lancer dans la paella, il m’a toujours soutenue. Si tu me vois, Blaise, j’espère que tu es fier de moi", a déclaré la Lucoise au micro. Hervé Paulhe a accompagné Céline en tant que commis, lui qui était un proche ami de son frère. "Si Blaise était toujours parmi nous, il serait venu nous voir à Nîmes. On se serait marré comme des gosses", nous glisse Céline Louzao.

Durant le concours, Céline et Hervé ont senti qu’ils pouvaient accrocher une belle place. "On regardait nos concurrents, et il y en a un, on s’est dit qu’il avait mis le riz trop tôt ! On se disait qu’on ne serait pas derniers". Les participants ont travaillé sous le regard méticuleux d’Eric Gil, champion du monde de paella en 2022, qui s’est permis de glisser quelques conseils. Céline et Hervé ont bien pris note pour faire de légères modifications.

Ce qui a aussi fait la différence, c’est le visuel des assiettes et de la paellera, qui était l’un des critères de notation. "On a clairement gagné des points là-dessus", se réjouit Céline. "Ensuite, pour le goût, on ne se faisait pas de soucis. Les ingrédients étaient mis à disposition, c’était des vrais bons produits frais d’Espagne, on ne pouvait pas se louper".