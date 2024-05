Bozouls. Amitié Chorale dans le Figeacois

Ce mercredi 15 mai malgré un temps maussade, ce sont 35 voyageurs de l’association Amitié chorale qui ont pris la route en direction du Lot pour découvrir Figeac et Cardaillac.

D’abord en petit train, puis à pied, un guide a fait découvrir au groupe la ville de Figeac : cité authentique qui dévoile un patrimoine rare : bâtisses médiévales, hôtels Renaissance, maisons bourgeoises du XVIIIe siècle. Elle est la ville natale de Jean-François Champollion, déchiffreur des hiéroglyphes et fondateur de l’égyptologie. Sur la place des écritures, on peut admirer la reproduction de la pierre de Rosette, réalisée par un artiste américain. Après un succulent déjeuner à "La table de Marinette", départ pour Cardaillac, un des plus beaux villages de France, qui a conservé des vestiges d’un fort médiéval. Découverte de la vie des anciens à travers le musée éclaté : tous les objets sont restés en l’état là où ils ont toujours vécu. Puis direction l’école, pour découvrir le sécadou, le four à pain, la saboterie, le moulin à huile de noix, etc.

En dépit de quelques averses, la journée a enchanté tous les participants.

La prochaine rencontre aura lieu autour d’un repas au restaurant "La Grange" à Bozouls, le mercredi 19 juin.

Inscriptions impérativement avant le 8 juin, le lundi après-midi lors des jeux et cartes, ou par téléphone auprès d’Yvette : 06 19 88 53 92 ou de Françoise : 06 71 59 80 39.