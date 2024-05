Coubisou. André Aygaleng a été inhumé

Samedi 11 mai en l’église paroissiale du Monastère ont été célébrées, en présence d’une nombreuse assemblée de parents, voisins et amis, les obsèques d’André Aygalenq, décédé à l’âge de 90 ans.

Né à Cabrespines le 7 août 1933, c’est dans ce village qui l’a vu grandir où il demeurera durant sa vie à l’exception de deux années passées à l’armée et deux années à Paris. Comme son père, il a exercé le métier de couvreur, travaillant plus particulièrement la pose de la lauze. De nombreuses toitures dans la région témoignent de son savoir-faire qu’il a exercé au départ avec son frère Paulin puis, ensuite, avec son fils Thierry à qui il avait transmis sa passion.

De son union en 1967 avec Maria Burguière, native de Dayrac sur la commune de Coubisou, ils auront la joie d’accueillir deux enfants, Isabelle et Thierry, puis viendront deux petits-enfants Lucie et Romain.

Sa vie fut rythmée de nombreuses passions comme la pêche, la chasse, les rassemblements en famille, les repas entre amis.

Il aimait particulièrement les quilles qu’il pratiquera pendant 30 ans au sien du club espalionnais et était un supporter inconditionnel du XV de France.

Pendant 24 ans, il a donné de son temps pour la vie de sa commune en tant que conseiller municipal.

Depuis novembre 2012, souffrant d’insuffisance rénale, son quotidien a été rythmé par les séances de dialyse qu’il a supportées avec courage.

Sa grande peine aura été le départ de son fils Thierry en octobre 2019. Le soutien et l’amour de son épouse, de sa fille et son gendre et de ses petits-enfants l’ont aidé à surmonter toutes ces épreuves.

À son épouse, ses enfants, petits-enfants et toute sa nombreuse parenté, nous présentons nos sincères condoléances.