Baraqueville. -Camus pour apprendre les gestes qui sauvent

Les sapeurs-pompiers de Baraqueville ont récemment organisé une intervention cruciale au collège Albert-Camus, sous l’égide du Département, destinée aux élèves de 5e.

L’initiative avait pour but d’enseigner les gestes qui sauvent en cas d’urgence. Les pompiers ont insisté sur l’importance de protéger la scène d’un accident, d’alerter les secours et de prendre des mesures immédiates telles que faire un garrot si nécessaire et soigner les plaies. Ils ont également démontré comment mettre un blessé en position de sécurité. En cas de péril grave, les élèves ont appris à pratiquer un massage cardiaque et à utiliser un défibrillateur.

Cette formation vise à préparer les jeunes à réagir efficacement face aux situations d’urgence et à sauver des vies.