CARTES. Des orages toujours localement violents, pluies, grêle, inondations et crues, 90 départements en vigilance jaune

La "goutte froide" qui va sévir encore quelques jours sur la France va apporter son lot d'orages localement intenses. On détaille.



Les jours se suivent et ce ressemblent dans le ciel de France. Ce lundi 20 mai apportera son nouveau lot d'orages qui seront localement violents. Après le nord-ouest et le sud-ouest particulièrement sujets aux risques de pluies intenses la veille, accompagnées ou non de grêle, cette fois c'est sur la façade atlantique, en particulier entre Vendée et Gironde, que les cumuls de pluies pourraient être les plus importants, mais aussi sur le centre, au nord du Massif Central. La Corse également n'est plus épargnée par les orages en ce lundi de Pentecôte.

Cette série d'orages et ce temps instable sont dus à une goutte froide qui s'est positionnée sur la France et qui va rester encore plusieurs jours.

81 départements en vigilance jaune "orages"

Des orages toucheront 81 départements. Météo France

Ce lundi 20 mai, jusqu'à 81 départements vont être progressivement touchés par les orages à partir de l'ouest et de la façade atlantique, sous la Bretagne, et gagnat au fil des heures le Massif Central jusqu'au nord et l'est du pays, ainsi que la Corse, exception faite du littoral méditerranéen.

La Moselle reste en orange pour les crues

Concernant les crues, au total les 12 départements placés depuis ce dimanche 19 mai à 16 heures demeurent en vigilance, dont la Moselle en orange.

Placés directement sous la goutte froide, trois départements sont en vigilance jaune pour les pluies et les inondations :

Vendée

Charente-Maritime

Gironde

Enfin, les Hautes-Pyrénées cumulent trois vigilances jaunes : orages, crues et avalanches.

Températures en légère baisse

Comme la veille, la plupart des orages débuteront dans l'après-midi, un peu plus tôt à l'ouest, où des averses, ponctuées de coups de tonnerre sont encore bien présentes sur l'Aquitaine, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes et Limousin.

L'après-midi, l'instabilité se généralise une nouvelle fois à la plupart des régions en donnant de fréquentes averses et des orages ponctuellement forts. Des chutes de grêle sont probables sur l'Auvergne et la Bourgogne. En cours de nuit suivante, les orages les plus virulents grondent de la Normandie vers l'île de France jusque vers les frontières italiennes et suisses.

Quant aux températures, les minimales sont comprises entre 9 et 13 degrés, jusqu'à 14 à 15 degrés autour de la Méditerranée, et les maximales sont généralement comprises entre 16 et 20, et jusqu'à 22 à 24 degrés sur la façade est.