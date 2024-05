Villeneuve. C’est l’histoire d’une femme du XIXe siècle

Le XIXe siècle, qui commence par l’épopée napoléonienne, n’est pas si loin de nous ! Je suis une grand-mère et j’ai reçu de ma grand-mère les confidences de ses propres grands-parents… J’ai gardé des objets qui me viennent d’elle et d’eux et qui sont porteurs d’histoire. La mémoire familiale permet d’entrer dans l’intimité d’une période passée, de la considérer avec un regard plus personnel.

La chambre Empire

Quand j’allais à l’école primaire, j’étais fascinée par la chambre de ma grand-mère maternelle où je ne pouvais entrer sans invitation expresse de sa part. Elle vivait dans un passé qui s’ourlait pour moi de légende et dont elle dévoilait parcimonieusement les secrets. Les meubles de sa chambre ne ressemblaient pas à ceux des autres pièces.

Elle m’a appris qu’il s’agissait de meubles "Empire – retour- d’Égypte", inspirés par l’Egyptomanie survenue après la campagne d’Égypte menée par Napoléon entre 1798 et 1801.

En effet, des têtes de sphinx en bronze doré ornent les colonnes du secrétaire, de la commode et les montants du lit bateau en acajou. Le joli secrétaire aux huit tiroirs, ornés d’une serrure en bronze elle aussi, est surmonté d’un plateau en marbre gris comme la commode.

Bien que ce mobilier ait été destiné à une jeune fille, il est marqué par un apparat et une sorte de solennité typiquement napoléonienne. Il révèle l’adhésion de la famille aux valeurs de l’Empire et sa volonté de partager son esthétique nouvelle inspirée par une Antiquité revisitée.

Le portrait

Aux murs, y avait des lithographies de style anglais, ce qui m’a paru bizarre à première vue. Mais j’ai été surtout frappée par le portrait de la femme pour laquelle avaient été acquis ces meubles, si différents de ceux que réalisaient les menuisiers locaux.

Ce tableau la représente plus tard, vers 1830. J’ai oublié son prénom et sa généalogie. Sans doute son aspect triste m’a-t-il intimidée ? Ses épaules dénudées par le décolleté bateau, couvertes d’une sorte de pèlerine en dentelle, ses mitaines de dentelle elles aussi, sa robe à crinoline sont à la mode de Paris.

Ses cheveux, encore noirs, coiffés en bandeaux plats, selon la mode, entourent son visage grave. Elle s’appuie sur un fauteuil qui n’est déjà plus de style Empire et une lourde tenture constitue le décor dépouillé de ce tableau. J’ai appris qu’elle était veuve et qu’elle avait perdu son enfant. Bien que sobrement élégante, elle est en grand deuil.

Peut-être porte-t-elle aussi discrètement le deuil de l’époque brillante de l’Empire ?

Comment ne pas être marquée, quand on a été élevée dans l’admiration de Napoléon, par la fin de son histoire ? Le héros vaincu laisse 200 000 morts dans les neiges de l’est de l’Europe et quitte la scène pour un exil solitaire.

J’ai gardé ce portrait mélancolique d’une femme dont la vie, paisible et protégée, s’est déroulée dans une époque troublée qui a vu se succéder le Consulat, le 1er Empire, la restauration de la Royauté et peut être le début de la Monarchie de Juillet. Mais il est vrai que la Révolution avait acté que la politique, ce n’était pas pour les femmes ! Du moins pas pour celles que leur statut protégeait des malheurs du temps, sinon du malheur personnel.

La bourgeoisie, classe gagnante du XIXe siècle

Mais, je l’ai compris plus tard, cette vie si calme et si protégée, peut-être un peu morne, n’était possible que parce que cette dame avait hérité de son mari et de son père de nombreuses terres que d’autres travaillaient pour elle.

Certes, il semble qu’elle ait toujours respecté les clauses des contrats passés avec ses métayers, ses domestiques… Mais elle n’a sans doute jamais eu l’idée que l’inégalité de condition entre elle et eux puisse être remise en cause.

Elle a été, semble-t-il, un exemple de cette bourgeoisie discrète mais sûre d’elle-même qui va s’épanouir pendant tout le XIXe siècle, quels que soient les régimes politiques.