Émeutes mortelles en Nouvelle-Calédonie : le calme revient, des routes restent bloqués et l'aéroport fermé jusqu'au 23 mai

Un calme relatif règne ce lundi 20 mai après une semaine d'émeutes et l'opération des forces de l'ordre la veille, pour prendre le contrôle de la situation et enlever les barrages qui bloquaient notamment les axes de circulation.



Des routes étaient toujours bloquées ce lundi 20 mai en Nouvelle-Calédonie malgré l'arrivée des forces de gendarmerie envoyées par Paris dans l'archipel français du Pacifique, tandis que les dépouilles des deux gendarmes décédés depuis le début des troubles sont arrivées dans la matinée à Istres (Bouches-du-Rhône). Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, et la ministre déléguée aux Outre-mer, Marie Guévenoux, présents à Istres, ont remis aux deux gendarmes défunts, Nicolas Molinari et Xavier Salou, la médaille de la sécurité intérieure à titre posthume.

En Nouvelle-Calédonie, les rues étaient relativement calmes ce lundi, a déclaré le Haut-commissariat dans un communiqué, mais les routes restaient bloquées et l'aéroport fermé après l'arrivée de plus de 1.000 renforts de la gendarmerie nationale, de la police nationale et de la sécurité civile.

Sur l'axe principal reliant la capitale Nouméa à l'aéroport international de La Tontouta, 76 barrages ont été "neutralisés", a ajouté le Haut-commissariat.

L'organisation indépendantiste au centre des protestations, la Cellule de coordination des actions de terrain (CCAT), a déclaré dans un communiqué que les blocages se poursuivaient, exhortant les opposants à adopter une approche pacifique.

Cellule de crise, l'aéroport toujours fermé

Depuis une semaine, l'archipel français du Pacifique est en proie à des troubles liés à un projet de réforme de la Constitution - contesté par les indépendantistes kanaks - visant à élargir aux personnes résidant depuis dix ans dans l'archipel le corps électoral, qui est resté figé depuis l'accord de Nouméa de 1998.

Emmanuel Macron préside ce lundi à 18h30 un nouveau conseil de défense et de sécurité nationale sur le suivi de la situation sur place, a fait savoir l'Elysée dimanche. "Il reste encore du chemin avant le retour à la normale, mais nous sommes déterminés à rétablir l'ordre, préalable indispensable au dialogue", a déclaré le Premier ministre Gabriel Attal ce lundi matin.

Selon le directeur de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Nouvelle-Calédonie, Charles Roger, cité par l'Agence France-Presse, l'aéroport international de Nouméa demeurera fermé aux vols commerciaux jusqu'à ce jeudi 23 mai à 9 heures. Des centaines de ressortissants australiens sont bloqués sur le territoire néo-calédonien en raison de l'annulation des vols commerciaux.