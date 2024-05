Olemps. Expo idéale : la belle énergie collective au service de l’art

De mémoire de bibliothécaires, jamais la médiathèque n’avait connu pareille affluence ! Vendredi soir, ils étaient venus en nombre pour découvrir l’évènement pictural de l’année "l’expo idéale", inspirée de la démarche artistique d’Hervé Tullet. Et l’artiste, s’il ne participait pas physiquement à ce vernissage avait tenu à y être associé par vidéo, rappelant l’importance de créer ensemble de la vie à partir d’une création artistique, à jouer à l’art tous ensemble. Des paroles adressées directement aux participants, à tous ceux qui ont libéré leur créativité, toutes générations confondues. Nelly et Laurence, qui portaient ce projet depuis fort longtemps, étaient émues de constater l’engouement qu’il a suscité. Enfin, Sylvie Lopez a apprécié : "on colle, on croise, on superpose, on déchire, on peint, vive la gouache, les crayons de couleurs, c’est magique ! Vous allez entrer dans un monde de couleurs vives, de formes et d’inspiration. Vous allez entrer dans un monde merveilleux !" Elle a également remercié chaleureusement les bibliothécaires qui, depuis des années "donnent vie à cette médiathèque". Un diaporama présentant les différents artistes – des crèches jusqu’au 3e âge – en plein travail était diffusé en boucle dans la salle de spectacle pour les retardataires tandis que le public montait à l’étage et découvrait la beauté et la variété incroyable des productions affichées dans tous les espaces possibles ! Une explosion de couleurs primaires qui mettent en joie ! Et pour les visiteurs qui n’ont pas participé une borne "à vous de jouer" et des crayons de couleurs ont connu un vif succès !

Pour ceux qui n’ont pas eu le bonheur de découvrir l’exposition elle sera en place jusqu’à la fin août. Alors, ne boudez pas votre plaisir, courez-y !