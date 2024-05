Football : play-offs en Ligue 2, barrage pour la Ligue 1, règlement… voici le programme complet

À l’issue de ce dernier week-end de multiplex en Ligue 2 et en Ligue 1, le calendrier des play-offs ainsi que du barrage a été totalement dessiné.

Le clap de fin des championnats de Ligue 1 et Ligue 2 a permis de dessiner totalement la phase de play-offs, mais aussi le potentiel barrage pour connaître le nom du 18e club de l’élite du football français en vue de la saison 2024-2025.

Deux matchs de play-offs…

Le tout premier match de play-off arrive donc dès ce mardi 21 mai 2024 à 20 heures 30, avec un Rodez – Paris FC qui avait déjà animé le Piton il y a quelques semaines, pour une victoire du Raf, 1-0. Le vainqueur se rendra à Geoffroy-Guichard, pour le deuxième match de play-off, sur la pelouse de l’AS Saint-Etienne. Ce sera le vendredi 24 mai, à 20 heures 30 également.

… et autant en barrage

L’équipe qui sortira victorieuse de ce deuxième match de play-off gagnera ainsi le droit de disputer le barrage face au 16e de Ligue 1, qui est donc le FC Metz. Il s’agira également de deux rencontres, mais cette fois-ci dans le cadre d’une double confrontation. C’est d’abord le vainqueur des play-offs qui recevra les Lorrains, le jeudi 30 mai à 20 heures 30, avant que ces derniers n’accueillent le match retour, le dimanche 2 juin à 17 heures.

Prolongations ? Tirs au but ?

Au niveau du règlement, il faut savoir que les deux matchs de play-offs n’offrent pas de prolongation. S’il y a égalité au bout des 90 minutes, c’est une séance de tirs au but qui départagera les deux concurrents.

Or pour le barrage, si à l’issue du match retour, les deux équipes sont à égalité au cumul des deux rencontres, place à 30 minutes supplémentaires. Et si ça ne bouge toujours pas : tirs au but ! Pour rappel, la règle du fameux but à l’extérieur ne compte plus pour départager deux équipes à égalité.

Le calendrier complet

Avec la fin du championnat de Ligue 1 et l’officialisation de la 16e place pour Metz, le calendrier est désormais complet. Le voici :

Play-off 1 : Rodez – Paris FC, mardi 21 mai 2024 à 20 heures 30 (stade Paul-Lignon)

