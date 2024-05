Football : avec l'envie "d'embêter tout le monde", Rodez a un rêve à poursuivre

Grâce à sa quatrième place en championnat, Rodez se mêle à la course à la montée en participant aux play-offs. Pour voir plus loin, les hommes de Didier Santini devront se sortir du premier match couperet contre le Paris FC, mardi 21 mai à 20h30.

"Merci pour la saison." L’heure était déjà aux félicitations, lundi 20 mai à Vabre. Après l’extase à Paul-Lignon, trois jours plus tôt, lors de la qualification de Rodez pour les play-offs après la victoire contre Ajaccio (2-0), la douce euphorie dans laquelle baigne le club s’est invitée au centre d’entraînement.

Profitant du lundi de Pentecôte, une quinzaine de supporters ainsi que les joueurs de la catégorie U13 du Raf ont passé une tête lors de la séance de veille de match. Lorsque leurs favoris sont venus les saluer, juste avant de se rendre sur le terrain, ils n’ont pas manqué de les féliciter pour leur quatrième place et les émotions engendrées.

Et ce n’est peut-être pas fini ! Après 38 journées à surprendre tout le monde en Ligue 2, les Ruthénois ont gagné le droit d’étirer leur saison par une participation aux play-offs, et donc de tenter leur chance dans la course à la montée en élite. "Le plus dur est fait, c’était de finir dans les cinq premiers, avance l’entraîneur Didier Santini. Maintenant, ce n’est que du bonus."

"Une autre compétition démarre"

La suite du programme porte avec elle une forte dose d’excitation, entre le prestige de l’enjeu et l’adrénaline propre aux matches couperets, avec le risque que la fin survienne à tout moment. "Une autre compétition démarre, abonde le milieu Giovanni Haag. Le championnat est fini, on a validé la quatrième place, je pense que c’est mérité sur l’ensemble de la saison."

Lui et ses partenaires se trouvent désormais à trois marches de la Ligue 1 et vont tenter de gravir la première ce soir, à l’occasion de la réception du Paris FC. Cette présence inédite à ce stade de la compétition ressemble à un accomplissement pour le Raf, l’un des plus petits budgets du championnat. Reste désormais à savoir si les panses sont repues ou si les Aveyronnais ont encore l’appétit d’avaler des gros morceaux. "On va essayer d’aller le plus loin possible, d’embêter tout le monde comme on le fait depuis le début de saison, promet Giovanni Haag. Et si on doit aller jusqu’au barrage contre l’équipe de Ligue 1, on ne se gênera pas !"

"Mais avant cela, il y a le Paris FC qui nous attend, ce sera déjà un premier match compliqué à gérer", prévient l’ancien Nancéien. Il n’a pas oublié que l’équipe parisienne est l’une de celles qui a posé le plus de problèmes cette saison aux Ruthénois. Car même s’ils ont remporté la dernière opposition, il y a quatre semaines (1-0), les sang et or avaient beaucoup souffert ce soir-là. "Je ne sais pas si on méritait de gagner, reconnaît d’ailleurs Didier Santini. Il s’agit de l’une des meilleures équipes du championnat. J’aime leur jeu, ils ont des joueurs de valeur. Ce sera un match compliqué."

"Rester dans ce qu’on a fait, en mieux"

Pour s’en sortir, ils comptent miser sur tout ce qui a fait leur force pour grimper dans la hiérarchie. "On ne va pas changer maintenant, lance le coach. Il faut qu’on reste dans ce qu’on a fait, mais en mieux. En étant plus rapides, meilleurs techniquement, en se replaçant plus vite, en travaillant plus dans l’intensité…" Ses protégés pourront aussi s’appuyer sur leur vécu lors des matches à élimination directe, eux qui restent sur deux bons parcours en Coupe de France (élimination en 16es de finale cette saison, en quarts il y a un an). "Beaucoup de joueurs dans le groupe ont l’habitude de ce genre de matches", approuve Giovanni Haag.

"J’ai vu que les joueurs arrivaient à très bien gérer la pression. C’est important, car il y aura forcément du stress à un moment, malgré leur folie, leur insouciance, ajoute Didier Santini. J’espère qu’ils sentiront une atmosphère différente des matches habituels de championnat. Il faudra qu’ils se servent de toutes ces émotions qui vont les entourer." Et profiter une nouvelle fois du soutien du public pour se transcender, afin de poursuivre leur parcours remarquable. Ce qui vaudrait bien des remerciements supplémentaires…