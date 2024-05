La Loubière. Hommage à André Viguié

C’est avec un courage digne de son passé de combattant qu’André Viguié a lutté contre une maladie implacable. Le très dévoué président de la Fnaca de l’ancien canton de Bozouls avait constitué, avec tous les anciens combattants de la guerre d’Algérie et leurs épouses, un groupe d’amis unis, solidaires et particulièrement actifs. Les cérémonies commémoratives étaient toujours préparées avec rigueur et méticulosité avec l’appui de son épouse Christiane. Il aimait rassembler ces amis pour des réunions, des repas ou pour des voyages. Il en faisait de même avec ses voisins dont il organisait des rassemblements conviviaux et festifs. Il fut aussi l’organisateur, avec la complicité d’une "brigade" d’amis, de soirées choucroute à la salle des Épis. Grand nombre de ses voisins, amis et adhérents de la Fnaca peuvent témoigner de ses amicales visites dès qu’il était informé d’ennuis de santé ou de difficultés les plus diverses. André était aussi très attentif aux attentes et besoins de son entourage familial et il se faisait un bonheur d’accueillir dans sa belle maison de Lioujas. La foule considérable rassemblée à l’église de Bozouls pour une cérémonie d’obsèques très digne et en harmonie avec ses qualités humaines, atteste du profond respect qui lui était voué.