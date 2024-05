Villefranche-de-Rouergue. Hommage à Guy Lafitte : des moments forts en émotion

Le vendredi 17 mai restera une date marquante dans les mémoires ! L’hommage à Guy Lafitte concocté de longue date par l’USP et l’Ajar en synergie avec la mairie et les Amis du Carillon fut fort en émotion, la présence exceptionnelle de Colombe Lafitte et de sa fille Véronique contribuant à l’intensité des moments partagés autour du célèbre saxophoniste. L’après-midi, Isabelle Labat-Castaing a proposé une visite commentée de l’exposition que la Manufacture consacre au fonds Guy Lafitte jusqu’au 29 juin.

Le soir, le public est venu très nombreux au Théâtre municipal pour un évènement en 2 temps. A 20 h, Hugues Foca, ami de Colombe Lafitte et passeur de la donation, a retracé la vie du célèbre saxophoniste à travers un diaporama illustré de photos et vidéos en mettant l’accent sur l’humaniste qu’il fût et sa beauté intérieure. L’intermède fut assuré par le vivant témoignage de Daniel Alogues, ancien directeur de la discothèque villefranchoise et un des fondateurs de l’Ajar qui a apporté une pierre de plus dans la connaissance de l’artiste.

S’en est suivi un magnifique concert du Quartet Paul Chéron. Le saxophoniste Paul Chéron entouré du pianiste Thierry Olle, de Julien Duthu à la contrebasse et de Jean Denis Rivaleau à la batterie ont interprété avec virtuosité des compositions de Guy Lafitte et des standards du jazz qu’il se plaisait à jouer.

Le lendemain, un concert de carillon jazz joué par le carillonneur américain Brunston Poon a conclu ce vibrant éloge à un artiste extraordinaire et à un grand homme qui savait apprécier toutes les saveurs de la vie.