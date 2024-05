Il a été maire de Marseille pendant plus de deux décennies : Jean-Claude Gaudin est décédé à l’âge de 84 ans

Ancien maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin est décédé à l’âge de 84 ans, ce lundi 20 mai 2024.

Aux commandes de la ville de Marseille pendant un quart de siècle, Jean-Claude Gaudin s’est éteint à l’âge de 84 ans, ce lundi 20 mai 2024.

Décédé dans le Var

Ce sont nos confrères de France Bleu Provence qui l’annoncent : l’ancien maire de Marseille est mort ce lundi, dans sa résidence secondaire située à Saint-Zacharie, dans le Var. Il avait été à la tête de la cité phocéenne de 1995 à 2020.

Sénat, région…

Elu une première fois en 1995 à la tête de la ville, il a rempilé en 2001, 2008 et 2014. Également président de la métropole d’Aix-Marseille-Provence entre 2015 et 2018, il a été premier vice-président du Sénat de 1998 à 2011 ainsi que de 2014 à 2017.

Jean-Claude Gaudin a également occupé le poste de vice-président de l’UMP (2002-2007), après avoir été président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur (1986-1998).

Multiples hommages

De mutliples hommages ont été rendus à l’ancien maire de Marseille. A commencer par le président de la République, Emmanuel Macron. "Jean-Claude Gaudin n’est plus. Il était Marseille faite homme. De sa ville, sa passion, il avait l’accent, la fièvre, la fraternité", a écrit le chef de l’Etat. "Pour elle, cet enfant de Mazargues s’était hissé aux plus hauts postes de la République qu’il a servie. Je pense à ses proches et aux Marseillais."

"Je suis fier d’avoir travaillé à ses côtés. Ma peine est immense, je perds un ami", a réagi Eric Ciotti, le président des Républicains. "J’aimais sa gouaille. J’admirais son courage. J’écoutais ses conseils".

Jean-Claude Gaudin est mort. Il aimait Marseille plus que tout et les Marseillais l’aimaient passionnément.



J’aimais sa gouaille. J’admirais son courage. J’écoutais ses conseils.



Gérard Larcher, le président du Sénat, a salué pour sa part un "maire passionné et emblématique de Marseille pendant 25 ans. La France perd un grand homme au service de la politique et des territoires, je perds un ami. Mes pensées vont à ses proches".