Intemporel : la troupe amateur de l’IIC d'Espalion va présenter Antigone d’Anouilh

Le club théâtre de l’Immaculée Conception a choisi de travailler sur une pièce de Jean Anouilh jouée pour la première fois le 6 février 1944 : Antigone. Malgré les années qui ont passé, la pièce n’a pas pris une ride et continue de résonner aujourd’hui.

Antigone de Jean Anouilh est une réinterprétation moderne de la tragédie antique de Sophocle.

L’intrigue de la pièce se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale et reflète les tensions politiques et sociales de l’époque, offrant une plateforme pour débattre des questions de résistance, de collaboration et de choix moraux. Anouilh a apporté plusieurs modifications à l’œuvre originale pour la rendre plus actuelle, comme l’utilisation de la prose plutôt que des vers et un langage plus simple et familier.

Une héroïne prête à tout pour ses idéaux

Antigone, jeune fille fragile du haut de ses vingt ans, veut enterrer le corps de son frère Polynice à qui Créon, roi de Thèbes, refuse de donner une sépulture digne.

Colérique, voire butée, l’héroïne ne se plie ni aux suppliques de sa nourrice et de son fiancé Hémon ni aux ordres de Créon qui tente de raisonner sa nièce afin de lui éviter d’être enterrée vivante.

Refusant l’ordre établi, la jeune fille, avide de vie, de bonheur et d’amour, choisira de se donner la mort plutôt que de renoncer à son idéal.

Une pièce toujours d’actualité

À l’heure où les exemples d’engagements féminins ne manquent pas et font bouger la société en dénonçant des injustices ou des compromissions, Antigone apparaît comme une femme d’aujourd’hui prête à désobéir pour servir un idéal plutôt que de se conformer à une existence médiocre.

Deux représentations ouvertes au public

Le club théâtre de l’Immaculée Conception, qui souffle sa vingt-septième bougie, sera heureux de présenter son travail à l’occasion de deux séances ouvertes à tout public salle de la Gare : le vendredi 24 mai à 21 h et le mardi 28 mai à 15 h 30.

À chacun sa date et son heure pour découvrir cette pièce intemporelle !