Laissac-Sévérac l'Église. Journée détente et amitié pour "Le Clouquié"

Si certains ne badinent pas avec l’amour, le club du Clouquié, lui, ne badine pas avec l’amitié. C’est pourquoi il a organisé le 17 mai un rendez-vous entre adhérents, juste pour le plaisir de passer un long moment tous ensemble. C’est par un repas au restaurant "la Bascule" à Laissac que la journée a commencé, et pas facile pour les retardataires de trouver une place à table. Mais finalement tout le monde a pu savourer le menu proposé. Pour continuer, la chorale "La clé des champs" de Sébazac a offert, dans la salle du Centre administratif, un récital de diverses chansons, certes d’hier, mais finalement toujours un peu d’actualité : Brel, Piaf, Francis Lemarque, et bien d’autres étaient au programme. Dans un registre un peu différent, les participants ont pu apprécier une valse du pays d’Aubrac, du Verdi et même une chanson rendue célèbre par un film d’Hitchcock "L’homme qui en savait trop".

Une journée bien agréable, et comme tout à une fin, chacun a pu regagner son domicile heureux d’avoir profité une fois de plus de ces rencontres simples et amicales, qui font tant de bien.

Côté agenda, pour terminer ce premier semestre, le club organise une sortie à Carcassonne le mardi 11 juin.