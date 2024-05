Onet-le-Château. La 2e guerre mondiale en Aveyron vu par Christian Font

Après "L’Aveyron et les Aveyronnais dans la deuxième guerre mondiale", les auteurs (le Dr en Histoire Christian Font et l’agrégé d’histoire Henri Moizet), sans pour autant afficher un désir de justification ou une volonté de condamnation, proposent une chronique de l’année 1944 en Aveyron "Construire l’histoire de la résistance en Aveyron- 1944".

Une année 1944 qui est à la fois rupture et continuité et que les deux historiens ont étayé de nombreux témoignages croisés avec l’étude de la presse et les volumineux dossiers d’archives officielles et privées. Cette synthèse sur une année clef de notre histoire, pour oser pénétrer au cœur d’une période ambiguë mais riche d’événements et redécouvrir les réactions contradictoires d’une population plurielle, devant son nouveau destin… C’est ce qu’a partagé Christian Font, ce samedi avec ses lecteurs, lors de la séance dédicace qu’il proposait à l’Espace culturel.

Le prochain opus de l’auteur "L’Aveyron et les Aveyronnais pendant le 2e empire, la guerre de 1870 et la Commune de Paris" sortira fin juin et il vous donne rendez-vous pour une conférence sur ce thème, qu’il donnera à Sainte-Radegonde, lors des prochaines journées du Patrimoine…