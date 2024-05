Villefranche-de-Rouergue. La citoyenneté et la fraternité auront leur journée

Rendez-vous le samedi 25 mai pour rencontrer les associations qui ont mis en place plusieurs ateliers pour renforcer les liens les habitants du Villefranchois.

Près d’un an après avoir intégré le réseau des villes citoyennes et fraternelle, une charte qui lie plus de 2000 communes à travers le pays, et dont Villefranche est la seule d’Aveyron, un évènement est organisé pour marquer le coup.

Le rendez-vous est donné le samedi 25 mai pour cette journée nationale de la citoyenneté et de la fraternité. Une rencontre créée grâce à l’implication d’une vingtaine d’associations villefranchoises, qui vont organiser plusieurs ateliers de sensibilisation sur ces enjeux de fraternité. "Il est important aujourd’hui de renforcer les liens de la population et de consolider le vivre ensemble", indique Pierre Tournemire, en charge d’organiser ce rendez-vous. "On ne réglera pas tous les problèmes, mais ces rencontres apportent une pierre à l’édifice", ajoute-t-il. "La ville a voulu s’engager pleinement dans ce rendez-vous national", ajoute le maire. Un arbre de la fraternité devrait prochainement voir le jour pour symboliser la fraternité à Villefranche.

Le programme détaillé :

Sous la Halle

Accueil – Exposition de présentation + Panneau pour propositions

- Les initiatives de la Maison des Jeunes citoyens et sensibilisation à l’engagement civique.

- Présentation du CCAS.

- "La Grande lessive" : exposition de dessin d’enfants sur la Fraternité (écoles et centres de Loisirs FCPE).

- Un arbre en bois pour afficher écrits et propositions sur la Fraternité (réalisé par L’Outil en main).

- Libre expression sur les mots Citoyenneté et fraternité + La table avec des questions qui dérangent (Ailleurs Ici même).

- Jeu de Loi(s) sur la Citoyenneté (Ligue des Droit de l’Homme).

- Jeu contre les discriminations (Le Refuge).

- Jeu "Vivre ensemble dans la Cité" – Éducation populaire et engagement citoyen (Ligue de l’enseignement).

- Parcours aveugles guidés avec les Haut-Parleurs (Clin d’œil).

- Port d’un équipement permettant de vivre la mobilité d’une personne âgée (ADMR).

- Tri recyclage et de sensibilisation au réemploi et atelier entretien et réparation de vélos (la Recyclerie du Rouergue).

- Tisser-lier (Atelier Blanc).

- Écrire et décorer son nom dans différentes langues (Université des Savoirs Partagés).

- Bilan Sport Santé (Ufolep).

- Lectures pour enfants (Lire et Faire Lire).

- Pâtisserie et amuse-bouche salés de divers pays (Restaurants du Cœur, Secours catholique et Secours populaire).

- Concours de tartes salées et de tartes sucrées (association Familiale Laïque).

- Présentations d’activités (Croix Rouge – IEO/Maison de l’Occitan) + présentation de Théâtre et éducation populaire et du spectacle le soir au théâtre de "ZOE" (Espaces culturels Villefranchois).

- À 12 heures : remise des cartes d’électeurs aux jeunes citoyens par le Maire et apéritif convivial.

Place Notre Dame

- Les Ateliers de la Fontaine : Festival du JeuRuelles.

- Génération 12 : présentation Jardins des liens l’après-midi.

- Haut-Parleurs :Dîner dans le noir, le soir venu.