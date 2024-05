Onet-le-Château. L’APE des écoles des 4-Saisons vous donne rendez-vous le 1er juin

Les membres de l’Association des parents d’élèves (APE) des écoles publiques des Quatre-Saisons ne manquent pas d’imagination pour faire bouger les lignes et offrir des moments de partage, appréciés de tous. Et cette fois-ci, ils innovent et pour cette première, vous invitent à remonter le temps, pour vous replonger, le temps d’une soirée, dans les années 1980, et pourquoi pas sous la forme d’une boum "80’s Music Mix" ?

Si cela vous tente, eh bien rendez-vous le samedi 1er juin à 20 heures à l’Athyrium…

Le prix d’entrée est fixé à 2 euros par personne et une petite restauration est prévue sur place.

N’hésitez pas à venir faire la fête, à danser et à chanter avec toute l’équipe et… les enfants !