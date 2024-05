Salles-la-Source. Le Chœur départemental de l’Aveyron en concert en l’église Saint-Paul

Pour débuter sa saison estivale de concerts, l’association "Les Amis de Saint-Loup et de Saint-Paul" reçoit le Chœur départemental de l’Aveyron et le "P’tit chœur du dimanche" pour un concert de chants chorals qui fera voyager à travers le temps : du chant grégorien à la chanson française en passant par la musique française et anglaise du dix-neuvième siècle aux chants du monde traditionnels ou populaires.

Le Chœur départemental de l’Aveyron compte une trentaine de chanteurs venus des quatre coins de l’Aveyron, et même d’un peu plus loin. Il a pour mission de développer la pratique du chant choral amateur et de se produire notamment en milieu rural afin d’y favoriser la diffusion des musiques vocales. Le répertoire est essentiellement a cappella, avec des pièces pour "grand" chœur mixte et quelques morceaux pour voix d’hommes ou de femmes. Il s’agit toujours d’un voyage musical à travers le temps, car les œuvres interprétées vont de la Renaissance à l’époque contemporaine.

Le P’tit chœur du Dimanche est né il y a environ 13 ans, de l’envie de chanter ensemble. Composé de neuf choristes, six femmes et trois hommes, "nous nous réunissons chaque semaine pour apprendre et travailler des chants du monde qu’ils soient traditionnels, populaires ou de révolte, sans chef de chœur mais avec tout notre cœur. Nous apprécions de chanter dans les petites églises dont notre patrimoine regorge et de partager notre plaisir avec le public."

Rendez-vous est donné en Église Saint-Paul en bas du village de Salles-la-Source, dimanche 26 mai à 17 heures aux amateurs de chants choral pour ce concert.

Entrée avec libre participation libre participation aux frais. À l’issue du concert, choristes et spectateurs partageront le verre de l’amitié offert par l’Association "Les Amis de Saint-Loup et de Saint-Paul".