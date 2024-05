Le Rodez Aveyron football est fixé : voici quelle équipe de Ligue 1 il affronterait en cas de barrage

48 heures après le multiplex final de Ligue 2, l’élite du football français a baissé le rideau ce dimanche 19 mai 2024. Avec une information capitale qui pourrait concerner le Rodez Aveyron football…

La Ligue 2 l’avait fait vendredi, la Ligue 1 l’a effectué deux jours plus tard : le dernier multiplex de la saison a conclu les phases régulières respectives de l’élite du football hexagonal et de sa petite soeur. Avec une information qui a forcément intéressé Rodez, ce dimanche 19 mai 2024…

Metz en barrages

À l’issue d’un dernier multiplex exceptionnel, la Ligue 1 a bouclé sa 34e et ultime journée. Brest s’est directement qualifié pour la phase de groupes de la Ligue des Champions en étant 3e, Lille a terminé 4e, Lyon a arraché une 6e place européenne, et Marseille a achevé sa saison bredouille. En bas de tableau, le suspense s’est concentré sur les 16 et 17es positions. Qui n’ont finalement pas bougé de propriétaire : Metz sera barragiste, et Lorient directement relégué en Ligue 2.

Égalité quasi parfaite

Mais les Lorrains ont eu très, très chaud. Avant cette dernière journée, ils comptaient 3 points d’avance et une différence de but favorable par rapport aux Lorientais : – 21 contre – 28. Sauf que rapidement, l’inquiétude a envahi le stade Saint-Symphorien. En 12 minutes à peine, le PSG frappait deux fois les partenaires de Georges Mikautadze.

De son côté, Lorient entamait une incroyable soirée. Face à des Clermontois déjà relégués, les Merlus ont tardé avant de scorer. Puis ont fini par enchaîner. 1-0. 2-0. 3-0. 4-0. 5-0 ! Combiné au 0-2 concédé par les Messins, les deux équipes se retrouvent alors avec 29 points… et – 21 de différence de buts !

Si l’égalité est folle, elle n’est pas parfaite. Bien que Lorient ait une meilleure attaque (43 buts contre 35 pour Metz), la règle stipule que c’est le nombre de buts inscrits à l’extérieur lors des confrontations directes entre deux équipes à ex aequo qui les départage. Et là, c’est Metz qui prend l’avantage (3 buts à 2). Il faut donc un 6e but pour Lorient, ou un 3e pour Paris, afin de chasser l’égalité du goal-average. Mais les scores ne bougeront pas : les Messins gardent leur 16e place. Les Merlus, eux, descendent.

Rodez est donc fixé

Le Rodez Aveyron football est donc fixé. S’il parvient à écarter le Paris FC, ce mardi à Paul-Lignon, puis à s’imposer à Geoffroy-Guichard vendredi, contre Saint-Étienne, ce serait donc avec le FC Metz qu’il croiserait le fer pour un billet en Ligue 1. Avec un aller sur le Piton, et un retour à Saint-Symphorien.