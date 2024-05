Espalion. L’équipe fanion et les cadets qualifiés pour le prochain tour

Week-end faste pour le RCENA qui voit pour la première fois de son histoire son équipe fanion accéder aux huitièmes de finale du championnat de France R2 et ses cadets s’offrir une place en demi-finale du championnat d’Occitanie.

Rentrée avec succès dans le championnat de France R2 le week-end dernier, l’équipe fanion s’est vue proposer les Ardéchois de Bourg-Saint-Andéol sur le terrain de Poussan ce dimanche. Un adversaire solide champion de son secteur et qui évoluera en R1 la saison prochaine. Sans complexe les équipiers de Loïc Courtois réussissaient une entame de match quasi parfaite basée sur le jeu au large et la vitesse de ses attaquants qui trouvaient rapidement la faille. Après une pénalité de Pipier (4e) Van Herpen et Vassal (19e) allaient à l’essai pour mener 15 à 0. Un ballon cafouillé sur l’engagement de ce deuxième essai amenant la réduction du score de l’adversaire restera la seule erreur de la rencontre des Espalionnais. La seconde période tout en maîtrise sera concrétisée par un nouvel essai de Croizet (64e) transformé. Score final 22 à 7.

Ce succès ouvre les portes des huitièmes de finale. Ce sera contre Bédarieux, dimanche prochain sur terrain neutre. Dans le Sud-Aveyron peut-être ? Samedi, après un match contrôlé du début à la fin, les cadets du RCENA ont battu Mazamet 29 à 0 et se sont offert une place pour les demi-finales d’Occitanie. C’est en faisant preuve de leur courage et de leur abnégation habituels tout en respectant les consignes de leurs entraîneurs que cette formation a confirmé la qualité de la formation du club. Leur départ en trombe s’est concrétisé par trois essais en vingt minutes (7e, 13e, 18e) qui ont quasiment plié le match même si les Tarnais n’ont jamais lâché prise.

Deux essais supplémentaires (44e et 68e) concrétiseront une seconde période gérée à sa main par cette équipe qui affrontera dans quinze jours les Héraultais de Puisserguier sur terrain neutre pour tenter de prendre un ticket pour la finale.