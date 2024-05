Florentin-la-Capelle. Les Dicos d’Or ont motivé les élèves

Jeudi 16 mai, ce sont une bonne dizaine d’élèves qui se sont penchées sur leurs copies à l’espace multifonctionnel de Florentin pour y passer l’épreuve des Dicos d’Or. Ce concours départemental était organisé par Génération Mouvement et le club des Genêts d’Or. Au programme : une dictée assez longue intitulée "Lettre à nos amis les chats", une seconde plus courte sur le thème des jeux olympiques de cette année ; le tout couronné par un questionnaire de connaissances générales. Le corrigé remis en fin de concours a suscité pas mal de commentaires sur certaines erreurs qui auraient pu être évitées mais la plupart des candidats devraient tout de même obtenir une bonne note. Rappelons que les Dicos d’Or sont un championnat d’orthographe créé par Bernard Pivot récemment décédé qui était journaliste, écrivain, critique littéraire, animateur et producteur d’émissions culturelles télévisées. L’après-midi s’est terminé amicalement avec une part de fouace accompagnée d’une boisson.