Laguiole. Les Randonnaïres de l’Aubrac en balade dans les Corbières

Comme chaque année, les Randonnaïres de l’Aubrac se sont retrouvés pour un séjour de 5 jours dans les Corbières.

Hébergés dans un Relais Soleil Évasion à Tautavel, ils ont pu randonner avec pour but la visite de 3 châteaux Cathares : Peyrepertuse, Quéribus, Aguilar et de quelques sites remarquables tels les Gorges de Galamus, Torre Del Far et Vingrau. Pour le réconfort après l’effort, nos randonnaïres sont allés visiter un viticulteur et un producteur d’olives qui les ont reçus pour la dégustation des bons produits régionaux !

Ils ont partagé le repas du dimanche midi au restaurant de Tautavel avant de repartir vers nos belles terres aveyronnaises.