Luc-la-Primaube. Sortie gastronomique et culturelle à Bournazel pour les retraités actifs

En raison des conditions météorologiques ainsi que de la sécurité, les responsables de la Retraite Active qui avaient programmé 3 randonnées dans la campagne environnante de Bournazel, la mort dans l’âme, ont pris la sage décision de les annuler. Cependant, une cinquantaine d’adhérents, après avoir pris le repas de midi à l’Auberge du Donjon, guidés par Estelle de l’office du tourisme du Pays Rignacois, ont musardé dans les ruelles du village qui jusqu’au milieu du XVIe siècle, s’appelait Bornazel. D’origine prélatine, la racine "Born" signifiant ligne d’eau, sources. Le long des ruelles, ils ont admiré les maisons restaurées des XVe et XVIe siècles, dont certaines à colombages et encorbellements, ou à ouvertures gothiques, les deux portes d’enceinte, l’église Saint-Sébastien qui protégeait des fièvres et des épidémies, la chapelle préromane Notre-Dame du Fraysse… Il revenait ensuite à Laurent de guider la visite du château, transformé au XVIe siècle en joyau de la Renaissance, classé Monument Historique depuis 1942 et aujourd’hui considéré comme l’un des plus beaux du sud de la France. En 1946, le château fut acquis par la caisse nationale de sécurité sociale dans les mines de Decazeville. Transformé en maison de convalescence, le château subit une profonde transformation.

Les grandes salles, divisées, devinrent de petites chambres. Les nouveaux propriétaires ont depuis 2007, décidé de rendre à ce joyau de la Renaissance son lustre en restituant les volumes et décors du XVIe siècle. Les parties détruites ont été reconstruites à l’identique avec des techniques traditionnelles. Les participants à cette escapade gastronomique et culturelle se sont ensuite rendus aux jardins créés à la Renaissance par les commanditaires du château, Charlotte Mancip et son époux Jean de Buisson.

jardin classé "jardin remarquable" en 2019 qui se compose de parterres, d’un labyrinthe, de fontaines, d’une grande pièce d’eau et d’un jardin de chambres…