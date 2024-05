Rignac. Succès retentissant pour le 2e Goutrail

La commune a vibré au rythme des pas pressés et des encouragements chaleureux lors de la deuxième édition du Goutrail, événement phare de la fête votive du village. Cet événement sportif, devenu désormais incontournable dans la région, a rassemblé pas moins de 270 traileurs, répartis sur deux parcours de 11 km et 21 km. Les grands vainqueurs sont Loïc Raynal et Catherine Delmas sur le 11 km et Loïc Marty et Agathe Bessoles sur le 21 km. Sous un soleil généreux, les participants ont relevé le défi avec enthousiasme, malgré des températures un peu élevées qui ont mis à l’épreuve leur résistance. L’atmosphère était électrique le long des circuits, avec une ambiance festive et des encouragements incessants venant soutenir les sportifs dans leur périple.

En outre, 35 jeunes athlètes ont pris part à la course enfants, tandis que plus de 235 randonneurs ont arpenté les sentiers pittoresques du village : " Ce succès remarquable n’aurait pu être possible sans l’engagement indéfectible des sponsors et des nombreux bénévoles qui ont œuvré en coulisses pour assurer le bon déroulement de l’événement" affirment les responsables. La soirée s’est poursuivie dans la convivialité avec un apéro-concert et un marché de producteurs, offrant ainsi l’opportunité à tous de prolonger les festivités et de partager des moments de détente après l’effort.

Fort de cette réussite, les organisateurs annoncent d’ores et déjà que la 3e édition du Goutrail est prévue pour le 10 mai 2025. Une date à réserver dès maintenant pour tous les passionnés de trail et les amateurs de sensations fortes.

Sans oublier que le comité des fêtes vous attend nombreux pour la fête de Cassagne-Comtaux qui aura lieu les 12, 13 et 14 juillet prochains : " Une nouvelle occasion de célébrer ensemble et de créer des souvenirs mémorables dans la bonne humeur et la convivialité " ont conclu les organisateurs.