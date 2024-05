Luc-la-Primaube. Un espace paysager aménagé dans la cour de l’école Jacques-Prévert

Mardi dernier, Isabelle Baillet Sudre, adjointe au maire en charge de l’éducation et de l’intergénérationnel et quelques élus se sont retrouvés à l’école maternelle Jacques-Prévert à Luc pour inaugurer le "chantier école" qui a vu intervenir les élèves de 2e année de CAP maçonnerie du Campus sous l’égide de leur professeur, M. Clément, également parent d’élèves, pour l’aménagement d’une partie de la cour de l’école.

Dans le cadre de leur parcours de formation, des apprentis maçons du Campus des Métiers ont en effet participé à un "chantier école" à l’école maternelle Jacques-Prévert en partenariat avec la mairie de Luc-la-Primaube. Ces apprentis maçons ont réalisé un aménagement extérieur dans la cour de l’école, un muret et du dallage en pavé drainant, pour permettre aux enseignants de faire classe dehors mais aussi de permettre aux enfants de profiter de cet espace pour des activités pédagogiques sur l’écologie notamment. Ce chantier-école étant l’occasion pour le Campus de valoriser l’apprentissage des jeunes en mettant en pratique leurs compétences dans un contexte réel et de renforcer le lien entre la CMAR-12 et le territoire en démontrant son engagement dans le développement local.

Ce chantier école est une première en Aveyron. C’est le fruit d’une synergie entre l’équipe municipale, l’association des parents d’élèves, la Chambre des Métiers et l’équipe enseignante pour le bien-être éducatif des petits élèves. Un beau chantier qui a du sens pour les grands élèves qui ont déployé leurs compétences au profit des petits élèves qui disposeront ainsi d’un espace paysager aménagé où ils pourront faire l’apprentissage du jardinage et apprendre en extérieur.