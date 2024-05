Le Nayrac. Un youtubeur présent sur la scène de l’Espace multiculturel

Depuis quelques semaines, on pouvait voir une affiche où le mot Zinzin était écrit en grosses lettres… Mais Zinzin, c’est quoi, un être un peu fou, un peu bizarre ! Ou autre chose ? Eh bien, c’était l’annonce d’un spectacle à l’Espace multiculturel le 18 mai. Ainsi à la date et à l’heure prévue, Rémy de la chaîne YouTube Juste Milieu a fait son entrée sur scène sous les applaudissements du public venu nombreux et parfois de très loin ! Il s’est d’abord présenté avec ses 30 ans "ressentis" et a donné le ton de la soirée. Le président, ses ministres, les partis politiques ont eu droit à sa vision des choses mais aussi la réforme des retraites, les animaux de compagnie, l’Eurovision, les tensions dans le monde, le Covid 19, Mbappé, le fact checking où l’information n’est pas toujours vérifiée avant sa diffusion. Les spectateurs étaient très souvent sollicités pour soutenir ou contredire Rémy, toujours avec humour et avec de subtils jeux de mots.

À l’issue du spectacle, de nombreux autographes lui ont été demandés, en particulier par ceux qui le suivent sur sa chaîne You tube Juste Milieu.

Il faut dire que c’est sa première tournée !

La soirée s’est poursuivie au bar où chacun a pu échanger ses impressions avec l’artiste et remercier les organisateurs du Foyer Rural pour leur accueil.