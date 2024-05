Salles-Curan. Une journée multisports pour les aînés

Suite au succès grandissant des animations à l’encontre des plus de 60 ans du territoire, le PETR syndicat mixte du Lévezou et son éducateur sportif Fred proposent la 4e édition de sa "JML60 +", journée sportive et festive visant à rassembler les "seniors avides de sport" du Lévezou.

Tous les retraités actifs (ou non !) intéressés sont conviés à participer à ce très sympathique évènement. L’édition 2024 se déroulera le vendredi 7 juin sur la commune du Vibal (salle des fêtes, stade et périphérie) de 9 h 30 à 17 h 30. La participation pour les inscrits (issus des 19 communes du Petr Lévezou) est gratuite, dans la limite des 100 places disponibles. Le déjeuner sera offert à tous les participants. Au menu, cinq ateliers d’activités différentes en rotations de 40 minutes chacun : marche nordique, tir à l’arc, badminton, soft pétanque et trottinette "Harley". Entre balade tonique, calme et précision, analyse et débrouillardise, équilibre et maniabilité… Chacun devrait y trouver son compte car les disciplines proposées – et adaptées – sont faites pour ravir (et faire sourire) l’ensemble des participants.

Les places étant comptées, contacter rapidement Fred au 06 30 26 62 64 ou par mail à sport@levezou.fr. Le plus simple et rapide étant les inscriptions directes en ligne en suivant le lien internet : www.levezou.fr/.../sport-60/journee-multisports-60/