Rignac. Wally a enchanté son nombreux public

À l’invitation de Rencontres citoyennes, 300 spectateurs enthousiastes sont venus vendredi soir écouter le spectacle humoristique de Lilian Derruau, dit Wally, "Ma distinction". Originaire de Viviez, ayant grandi dans le milieu modeste de cette cité ouvrière du Bassin industriel de Decazeville en Aveyron, il a raconté les souvenirs de sa prime enfance : Viviez-Bourg avec la mairie, l’église, la gare, la poste… et Viviez-Pont avec ses cités ouvrières de l’avenue Adam-Grange longées par le ruisseau Le Rieu-Mort. Avec en toile de fond, "La vieille montagne", l’usine de fabrication de zinc dans laquelle travaillaient son père et cette France ouvrière des années 70.

Avec Lilian Derruau, humour, truculence et autodérision sont allés de pair pour le plus grand plaisir du public. Il a évoqué ce milieu social d’où il vient qui a rythmé ses propos quand il a évoqué "l’école laïque de la classe ouvrière tout en bas de l’échelle qui pratiquait des jeux de masse et l’école libre des bourgeois tout en haut de l’échelle qui pratiquait des jeux de messe".

Un clin d’œil, sûrement involontaire qui a rappelé aux Rignacoises et aux Rignacois de l’époque la dénomination de l’école libre d’en haut et de l’école laïque d’en bas. Entrecoupé de quelques notes de musique de Richard Clayderman et de maximes de Pierre Bourdieu, un sociologue du XXe siècle, son récit de la vie viviézoise s’est poursuivi avec des anecdotes locales, des vacances sur la côte Atlantique, un voyage à Paris avec une arrivée mémorable sur le périphérique… Dans la salle, du rire ! Ça tombe bien, la médecine recommanderait de rire une dizaine de minutes par jour car ce serait bon pour la santé. Il est doncpermis de penser que ces spectateurs d’un soir ont encore de beaux jours devant eux… si la médecine dit vrai !