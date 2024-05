50 000 billets à 5 euros mis en vente par la SNCF : ce qu’il faut savoir sur l’opération qui débute ce mardi

La SNCF sort le gâteau d’anniversaire à l’occasion des deux ans du OUIGO : 50 000 billets à cinq euros vont être mis en vente, dès ce mardi 21 mai 2024.

Il est temps de souffler sur les bougies du côté de la SNCF, qui fête le deuxième anniversaire du Train Classique OUIGO. L’opération débute ce mardi 21 mai 2024.

50 000 billets à 5 euros

Pour marquer le coup, ce sont 50 000 billets à 5 euros qui seront mis en vente dans le cadre d’une vente flash, qui débutera dès ce mardi 21 mai. Et la SNCF prévient d’ores et déjà : "soyez prêt(e) s, il n’y en aura pas un de plus". Cette promotion va durer 48 heures, puisque l’opération doit s’étendre jusqu’au mercredi 22 mai inclus.

Quels sont les trains concernés ?

Comme le précise le communiqué, ces billets concerneront les trains circulant du 27 mai au 4 juillet. Pour rappel, OUIGO Train Classique dessert 20 destinations dans l’Hexagone avec des terminus à Rennes et Nantes pour la route dite "Ouest", et Lyon pour la route dite "Sud-Est".

Parmi ces mêmes gares desservies figurent Angers, Dijon, Mâcon, Chartres ou encore de nombreuses communes d’Île-de-France, de Massy à Melun en passant par Versailles ou encore Juvisy. La carte complète est à retrouver ici.

Comment réserver son billet ?

Si vous désirez vous procurer un billet, sachez d’abord que l’offre est 100 % digitale. Il faut se rendre sur le site Ouigo.com, ou bien sur l’application OUIGO, disponible sur l’Apple Store et Google Play. Mais la SNCF le répète, attention : "premier arrivé, premier servi" !