Aveyron : entre souffleurs de verre et cracheurs de feu , les métiers ancestraux font leur festival au château de Calmont-d'Olt

Le château de Calmont d’Olt sera ouvert exceptionnellement de 10 h à 18 h le samedi 25 et le dimanche 26 mai pour accueillir le festival des métiers ancestraux, organisé conjointement avec l’association Artésens.

Une douzaine de métiers ancestraux seront valorisés pour cette première édition. Le public pourra découvrir ces métiers au travers de démonstrations de forge, de filage de verre, du travail du bois et du cuir, de reliure, de la maréchalerie, de la vannerie et bien d’autres. Certains ateliers proposeront des initiations pour les enfants et les adultes, une belle opportunité de voir, de faire et d’apprendre !

Un évènement festif

Taverne et restauration avec des tables installées sur la lice d’archerie le samedi et le dimanche midi feront de cet évènement, un moment festif et chaleureux à partager aussi bien en famille qu’entre amis !

Un marché artisanal

Et pourquoi pas trouver le cadeau de la fête des mères ou tout simplement pour se faire plaisir, en découvrant les réalisations de nos artisans locaux.

Programme du samedi :

À 10 heures, ouverture des portes et début des démonstrations et des initiations ; à14h30, visite guidée sur la thématique des métiers ancestraux ; à 17 h : tir du trébuchet. Programme du dimanche :

À 10 heures, ouverture des portes et début des démonstrations et des initiations ; à 14 h, spectacle non dénué d’humour avec la compagnie Firmeman : jonglerie et cracheurs de feu émerveilleront les petits et les grands ; à 17 h : tir du trébuchet.

Durant ces deux journées, des déambulations musicales avec la Béluga et une animation autour de l’instrumentarium médiéval viendront enrichir ces rencontres entre public et artisans en ce lieu si emblématique, qu’est le château de Calmont d’Olt !

Une navette gratuite

À destination première des personnes âgées, un minibus sera mis à disposition pour assurer des allers-retours du centre bourg (Place du marché) à l’entrée même du château !

Départs depuis la place du marché à 10 heures, 12 heures, 14 heures, et 16 heures.

Retours depuis le château, à 12 h 15, 14 h 15, 16 h 15 et 18 heures.

Alors, enfants, petits-enfants, parents, mamies et papis sont tous conviés à cette belle fête !

Et pourquoi ne pas fêter de manière originale, la fête des mamans au château !

Pour ceux qui souhaiteraient s’impliquer dans les derniers préparatifs, ils seront les bienvenus le vendredi en fin de journée et le samedi matin à partir de 8 h.

Contact : émail : info@chateaucalmont.orgTarifs : 8 € pour les adultes, 4 € pour les 5/15 ans, (pas de réservation nécessaire).